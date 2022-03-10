«Ноа» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 22-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 10 марта, начало — в 14:00 мск. «Ноа» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноа»

«Ноа» борется за 4 место. Именно еврокубковая зона является главной целью команды, однако до него не хватает трех очков.

Главным бичом команды является оборона. В 18 матчах «Ноа» пропустила уже 26 раз, забив при этом на гол меньше.

Вот и минувший тур команда провела не лучшим образом. На выезде добыта всего лишь ничья с ереванским ЦСКА (1:1).

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Против «Пюника» команда в последние годы играет не столь успешно. Свидетельством тому являются две победы при трех коллизиях в последних пяти поединках.

«Пюник»

Эта команда сейчас занимает 2 место. Правда, на данный момент отставание от лидера составляет всего 3 пункта.

В нынешнем сезоне «Пюник» рассчитывает на чемпионство. Вот только команда и обороняется хуже «Арарата-Армении», и атакует не столь успешно.

Правда, в предыдущем туре чемпионата команда как раз обыграла конкурента. Победа с минимальным счетом фактически воскресила интригу в чемпионате.

Отметим португальца Фирмино, принесшего победу в битве лидеров. Да и вообще, на его счету уже 10 голов в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Пюник» за 1.80, на ничью за 3.20, а на «Ноа» — за 4.00.

«Ноа» имеет заметные проблемы в обороне.

Гости наверняка будут активны в атаке .

«Пюник» мотивирован преуспеть в чемпионской гонке. Наши прогноз и ставка — Фора «Пюника» -0.75 с коэффициентом 2.00.