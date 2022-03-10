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    «Пюник» одолеет «Ноа»

    «Ноа» — «Пюник». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Армении, 10 марта 2022 года

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    «Пюник»
    «Ноа» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 22-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 10 марта, начало — в 14:00 мск. «Ноа» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 10 Марта 2022 года
    Ноа
  • Ереван
    •  Ноа 14:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Ноа»

    «Ноа» борется за 4 место. Именно еврокубковая зона является главной целью команды, однако до него не хватает трех очков.

    Главным бичом команды является оборона. В 18 матчах «Ноа» пропустила уже 26 раз, забив при этом на гол меньше.

    Вот и минувший тур команда провела не лучшим образом. На выезде добыта всего лишь ничья с ереванским ЦСКА (1:1).

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    Против «Пюника» команда в последние годы играет не столь успешно. Свидетельством тому являются две победы при трех коллизиях в последних пяти поединках.

    «Пюник»

    Эта команда сейчас занимает 2 место. Правда, на данный момент отставание от лидера составляет всего 3 пункта.

    В нынешнем сезоне «Пюник» рассчитывает на чемпионство. Вот только команда и обороняется хуже «Арарата-Армении», и атакует не столь успешно.

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  • 06/03/2022

    • Правда, в предыдущем туре чемпионата команда как раз обыграла конкурента. Победа с минимальным счетом фактически воскресила интригу в чемпионате.

    Отметим португальца Фирмино, принесшего победу в битве лидеров. Да и вообще, на его счету уже 10 голов в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Пюник» за 1.80, на ничью за 3.20, а на «Ноа» — за 4.00.

    «Ноа» имеет заметные проблемы в обороне.

    Гости наверняка будут активны в атаке.

    «Пюник» мотивирован преуспеть в чемпионской гонке. Наши прогноз и ставка — Фора «Пюника» -0.75 с коэффициентом 2.00.

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    «Ноа» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Пюник» одолеет «Ноа»
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