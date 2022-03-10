«Кызыл-Жар» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 10 марта, начало — в 16:00 мск. «Кызыл-Жар» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» стартовал неудачно. В первом туре команда минимально уступила «Каспию» из Актау.

Лидером команды является голкипер Мирослав Лобанцев. Россиянин известен по выступлениям за «Ротор».

Нет сомнений, что «Кызыл-Жар» будет действовать в атакующем ключе. Тем паче, родные стены в этом плане должны стать верным союзником.

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Против «Шахтера» Караганда команда в последние годы играет весьма успешно. Свидетельством тому являются три победы в последних пяти поединках.

«Шахтер» Караганда

Эта команда прошлый чемпионат провела на своем уровне. 6 место в турнирной таблице — не самый слабый результат.

А вот в нынешнем сезоне «Шахтер» Караганда рассчитывает на большее. В принципе, команда может пободаться даже за место в четверке.

Правда, стартовали «горняки» весьма многообещающе. На выезде была добыта сухая ничья с «Астаной».

«Шахтер» Караганда в этом поединке наверняка будет активен в атаке. Тем паче, игра команды в первом туре вызвала только приятные эмоции.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кызыл-Жар» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Шахтер» Караганда — за 2.60.

«Кызыл-Жар» традиционно успешно играет против «Шахтера» .

Гости прекрасно проявили себя в стартовом туре чемпионата.

В матче примерно равных по классу соперников важным фактором успеха будет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Кызыл-Жара» с коэффициентом 2.00.