«Кызыл-Жар»
«Кызыл-Жар» стартовал неудачно. В первом туре команда минимально уступила «Каспию» из Актау.
Лидером команды является голкипер Мирослав Лобанцев. Россиянин известен по выступлениям за «Ротор».
Нет сомнений, что «Кызыл-Жар» будет действовать в атакующем ключе. Тем паче, родные стены в этом плане должны стать верным союзником.
Против «Шахтера» Караганда команда в последние годы играет весьма успешно. Свидетельством тому являются три победы в последних пяти поединках.
«Шахтер» Караганда
Эта команда прошлый чемпионат провела на своем уровне. 6 место в турнирной таблице — не самый слабый результат.
А вот в нынешнем сезоне «Шахтер» Караганда рассчитывает на большее. В принципе, команда может пободаться даже за место в четверке.
Правда, стартовали «горняки» весьма многообещающе. На выезде была добыта сухая ничья с «Астаной».
«Шахтер» Караганда в этом поединке наверняка будет активен в атаке. Тем паче, игра команды в первом туре вызвала только приятные эмоции.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кызыл-Жар» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Шахтер» Караганда — за 2.60.
«Кызыл-Жар»
Гости прекрасно проявили себя в стартовом туре чемпионата.
В матче примерно равных по классу соперников важным фактором успеха будет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Кызыл-Жара» с коэффициентом 2.00.