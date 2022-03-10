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    «Кызыл-Жар» переиграет «горняков»

    «Кызыл-Жар» — «Шахтер» Караганда. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Казахстана, 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кызыл-Жар» — «Шахтер» Караганда
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    «Шахтер» Караганда
    «Кызыл-Жар» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 10 марта, начало — в 16:00 мск. «Кызыл-Жар» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 10 Марта 2022 года
    Кызыл-Жар
  • Петропавловск
    •  Кызыл-Жар 16:00 Шахтер Караганда Шахтер Караганда
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Кызыл-Жар»

    «Кызыл-Жар» стартовал неудачно. В первом туре команда минимально уступила «Каспию» из Актау.

    Лидером команды является голкипер Мирослав Лобанцев. Россиянин известен по выступлениям за «Ротор».

    Нет сомнений, что «Кызыл-Жар» будет действовать в атакующем ключе. Тем паче, родные стены в этом плане должны стать верным союзником.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Шахтера» Караганда команда в последние годы играет весьма успешно. Свидетельством тому являются три победы в последних пяти поединках.

    «Шахтер» Караганда

    Эта команда прошлый чемпионат провела на своем уровне. 6 место в турнирной таблице — не самый слабый результат.

    А вот в нынешнем сезоне «Шахтер» Караганда рассчитывает на большее. В принципе, команда может пободаться даже за место в четверке.

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    • Правда, стартовали «горняки» весьма многообещающе. На выезде была добыта сухая ничья с «Астаной».

    «Шахтер» Караганда в этом поединке наверняка будет активен в атаке. Тем паче, игра команды в первом туре вызвала только приятные эмоции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кызыл-Жар» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Шахтер» Караганда — за 2.60.

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    «Кызыл-Жар» традиционно успешно играет против «Шахтера».

    Гости прекрасно проявили себя в стартовом туре чемпионата.

    В матче примерно равных по классу соперников важным фактором успеха будет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Кызыл-Жара» с коэффициентом 2.00.

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    «Кызыл-Жар» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Кызыл-Жар» переиграет «горняков»
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