В Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл Парк» местный клуб «Хартс» примет «Абердин» в 29-м туре шотландской Премьер-лиги. Игра состоится 2 марта и начнется в 22:45 по мск. «Хартс» — «Абердин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хартс»

«Хартс» идет на третьем месте в турнирке чемпионата Шотландии. Команда в 28 поединке набрала 46 баллов, однако много проигрывает двум лидерам, но и преследователи отстали значительно.

К данному поединку «сердца» подходят после гостевого выигрыша над середняком «Сент-Мирреном» со счетом 2:0. Этой викторией они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

Данный неудачный отрезок клуб из Эдинбурга начал мировым результатом, а продолжил тремя проигрышами подряд, среди которых было и форменное гостевое унижение от «Рейнджерс» — 0:5.

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В текущем розыгрыше ШПЛ «Хартс» на своей территории потерпел лишь три неудачи за 14 игр. Еще восемь матчей он выиграл и трижды делил очки со своими оппонентами.

«Абердин»

За пять туров до финиша первой части шотландского первенства «Абердин» с 32 очками идет восьмым, отставая на три балла от заветной шестой строки, так что еще имеет хорошие шансы на попадание в финальную часть.

В чемпионате Шотландии «красно-белые» не могут победить с конца прошлого года. На текущий момент у них 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой было три фиаско и пять мировых исходов.

Так три свои последние игры коллектив неизменно завершал вничью. В минувшем туре он поделил очки на выезде с «Данди Юнайтед» 1:1, а ранее состоялась гостевая мировая с «Мозеруэллом» 1:1.

Вне родных стен в текущем сезоне ШПЛ «Абердин» выиграл лишь две встречи из 14 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь неудач.

«Хартс» не может обыграть «Абердин» в последних шести очных поединках, трижды уступив при трех мировых результатах.

Прогноз и ставка на «Хартс» — «Абердин»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хартса» предлагают — 2.20.

На викторию «Абердина» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.32.

Прогнозируем, что «Хартс» наконец-то прервет свою неудачную серию в играх с «Абердином», победив на этот раз.