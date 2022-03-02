«Хартс»
«Хартс» идет на третьем месте в турнирке чемпионата Шотландии. Команда в 28 поединке набрала 46 баллов, однако много проигрывает двум лидерам, но и преследователи отстали значительно.
К данному поединку «сердца» подходят после гостевого выигрыша над середняком «Сент-Мирреном» со счетом 2:0. Этой викторией они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию.
Данный неудачный отрезок клуб из Эдинбурга начал мировым результатом, а продолжил тремя проигрышами подряд, среди которых было и форменное гостевое унижение от «Рейнджерс» — 0:5.
В текущем розыгрыше ШПЛ «Хартс» на своей территории потерпел лишь три неудачи за 14 игр. Еще восемь матчей он выиграл и трижды делил очки со своими оппонентами.
«Абердин»
За пять туров до финиша первой части шотландского первенства «Абердин» с 32 очками идет восьмым, отставая на три балла от заветной шестой строки, так что еще имеет хорошие шансы на попадание в финальную часть.
В чемпионате Шотландии «красно-белые» не могут победить с конца прошлого года. На текущий момент у них 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой было три фиаско и пять мировых исходов.
Так три свои последние игры коллектив неизменно завершал вничью. В минувшем туре он поделил очки на выезде с «Данди Юнайтед» 1:1, а ранее состоялась гостевая мировая с «Мозеруэллом» 1:1.
Вне родных стен в текущем сезоне ШПЛ «Абердин» выиграл лишь две встречи из 14 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь неудач.
«Хартс» не может обыграть «Абердин» в последних шести очных поединках, трижды уступив при трех мировых результатах.
Прогноз и ставка на «Хартс» — «Абердин»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хартса» предлагают — 2.20.
На викторию «Абердина» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.32.
Прогнозируем, что «Хартс» наконец-то прервет свою неудачную серию в играх с «Абердином», победив на этот раз.