Во втором туре чемпионата Ирландии по футболу «Дерри Сити» на своем поле примет «Шемрок Роверс». Игра состоится 25 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Дерри Сити» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерри Сити»

Прошлый сезон «Дери Сити» завершил на четвертой строке в турнирной таблице чемпионата Ирландии, сильно отстав от чемпиона, а третьей строке проиграл лишь три пункта.

Минувшее первенство «красно-белые» завершали 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва трижды расписали мировые, а потом добились двух выигрышей.

В межсезонье коллектив провел только три товарняка и все с командами из своего острова. В эих встречах дважды удалось победить и одна игра завершилась мировым исходом.

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В первом туре нового чемпионата «Дерри Сити» расписал выездную ничью с «Дондалком», сыграв 2:2. Причем оба раза пришлось отыгрываться.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Роверс» в последнее время не знает себе равных на внутренней арене, выиграв два последних чемпионата Ирландии. Так, в прошлом сезоне его отрыв от ближайшего преследователя был 16 очков.

На финише прошлого первенства коллектив выиграл четыре игры из шести, а в межсезонье провели четыре спарринга, дважды победив в них при одной ничьей и одном фиаско.

Этот сезон «зелено-белые» начали с завоевания Суперкубка Ирландии, одолев по пенальти «Сент-Патрикс», завершив основное и дополнительное время со счетом 1:1.

В первом же туре «Шемрок Роверс» легко на своем поле разгромил 3:0 «ЮКД Дублин», поднявшийся по итогам прошлого сезона из первой лиги.

За последние пять очных встреч этих клубов четыре раза выигрывал «Шемрок» и раз была мировая.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.98.

На викторию «Дерри Сити» дают — 3.92, ничья оценена — в 3.48.

«Шемрок» подошел к началу сезона в очень даже неплохом состоянии, и учитывая то, что он удачно играет против «Дерри», то в этом матче прогнозируем викторию гостей.