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    «Дерри» вновь не будет иметь шансов против «Шемрок Роверс»?

    «Дерри Сити» — «Шемрок Роверс». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Ирландии, 25 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Дерри Сити» — «Шемрок Роверс»
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    «Шемрок Роверс»
    Во втором туре чемпионата Ирландии по футболу «Дерри Сити» на своем поле примет «Шемрок Роверс». Игра состоится 25 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Дерри Сити» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Дерри Сити»

    Прошлый сезон «Дери Сити» завершил на четвертой строке в турнирной таблице чемпионата Ирландии, сильно отстав от чемпиона, а третьей строке проиграл лишь три пункта.

    Минувшее первенство «красно-белые» завершали 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва трижды расписали мировые, а потом добились двух выигрышей.

    В межсезонье коллектив провел только три товарняка и все с командами из своего острова. В эих встречах дважды удалось победить и одна игра завершилась мировым исходом.

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    В первом туре нового чемпионата «Дерри Сити» расписал выездную ничью с «Дондалком», сыграв 2:2. Причем оба раза пришлось отыгрываться.

    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Роверс» в последнее время не знает себе равных на внутренней арене, выиграв два последних чемпионата Ирландии. Так, в прошлом сезоне его отрыв от ближайшего преследователя был 16 очков.

    На финише прошлого первенства коллектив выиграл четыре игры из шести, а в межсезонье провели четыре спарринга, дважды победив в них при одной ничьей и одном фиаско.

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  • 21/02/2022

    • Этот сезон «зелено-белые» начали с завоевания Суперкубка Ирландии, одолев по пенальти «Сент-Патрикс», завершив основное и дополнительное время со счетом 1:1.

    В первом же туре «Шемрок Роверс» легко на своем поле разгромил 3:0 «ЮКД Дублин», поднявшийся по итогам прошлого сезона из первой лиги.

    За последние пять очных встреч этих клубов четыре раза выигрывал «Шемрок» и раз была мировая.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.98.

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    На викторию «Дерри Сити» дают — 3.92, ничья оценена — в 3.48.

    «Шемрок» подошел к началу сезона в очень даже неплохом состоянии, и учитывая то, что он удачно играет против «Дерри», то в этом матче прогнозируем викторию гостей.

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    «Дерри Сити» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. «Дерри» вновь не будет иметь шансов против «Шемрок Роверс»?
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