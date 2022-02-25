«Алашкерт»
«Алашкерт» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда борется за выход в первую четверку, но сейчас находится только на 5 месте.
В минувшем туре «Алашкерт» разгромно уступил. Дома команда проиграла «Пюнику» со счетом 1:4.
Проблема команды в том, что в ее составе нет забивного форварда. Да и общая результативность скромная: всего 18 мячей в 14 матчах.
Поединки с «Арарат-Арменией» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Алашкерт» выиграл дважды и столько же уступил.
«Арарат-Армения»
На данный момент «Арарат-Армения» занимает 1 место в чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков.
В своем последнем матче «Арарат-Армения» добыла три очка. В дерби с «Араратом» команда победила с минимальным счетом.
Отлично выглядит кабовердийский форвард Майлсон Лима. В его активе уже 13 голов в 17 матчах чемпионата.
Да и с результативностью у команды все прекрасно. В 16 матчах «Арарат-Армения» забила уже 36 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.63, на ничью за 3.70, а на «Алашкерт» — за 5.20.
«Алашкерт» испытывает серьезные трудности в атаке.
«Арарат-Армения»
«Арарат-Армения» явно выглядит сильнее, к тому же соперник маловато забивает. Наши прогноз и ставка — Победа «Арарат-Армении» во 2 тайме с коэффициентом 2.14.