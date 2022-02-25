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    «Арарат-Армения» додавит «Алашкерт»

    «Алашкерт» — «Арарат-Армения». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Армении, 25 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алашкерт» — «Арарат-Армения»
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    Фурдьел Нарсинх
    «Алашкерт» сыграет на своем поле с «Арарат-Арменией» в рамках 19-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 13:00 мск. «Алашкерт» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 25 Февраля 2022 года
    Алашкерт
  • Мартуни
    •  Алашкерт 13:00 Арарат-Армения Арарат-Армения
  • Ереван
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    «Алашкерт»

    «Алашкерт» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда борется за выход в первую четверку, но сейчас находится только на 5 месте.

    В минувшем туре «Алашкерт» разгромно уступил. Дома команда проиграла «Пюнику» со счетом 1:4.

    Проблема команды в том, что в ее составе нет забивного форварда. Да и общая результативность скромная: всего 18 мячей в 14 матчах.

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    Поединки с «Арарат-Арменией» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Алашкерт» выиграл дважды и столько же уступил.

    «Арарат-Армения»

    На данный момент «Арарат-Армения» занимает 1 место в чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков.

    В своем последнем матче «Арарат-Армения» добыла три очка. В дерби с «Араратом» команда победила с минимальным счетом.

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    • Отлично выглядит кабовердийский форвард Майлсон Лима. В его активе уже 13 голов в 17 матчах чемпионата.

    Да и с результативностью у команды все прекрасно. В 16 матчах «Арарат-Армения» забила уже 36 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.63, на ничью за 3.70, а на «Алашкерт» — за 5.20.

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    «Алашкерт» испытывает серьезные трудности в атаке.

    «Арарат-Армения» постарается еще дальше оторваться от преследователей.

    «Арарат-Армения» явно выглядит сильнее, к тому же соперник маловато забивает. Наши прогноз и ставка — Победа «Арарат-Армении» во 2 тайме с коэффициентом 2.14.

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    «Алашкерт» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. «Арарат-Армения» додавит «Алашкерт»
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