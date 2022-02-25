«Алашкерт» сыграет на своем поле с «Арарат-Арменией» в рамках 19-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 13:00 мск. «Алашкерт» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алашкерт»

«Алашкерт» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда борется за выход в первую четверку, но сейчас находится только на 5 месте.

В минувшем туре «Алашкерт» разгромно уступил. Дома команда проиграла «Пюнику» со счетом 1:4.

Проблема команды в том, что в ее составе нет забивного форварда. Да и общая результативность скромная: всего 18 мячей в 14 матчах.

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Поединки с «Арарат-Арменией» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Алашкерт» выиграл дважды и столько же уступил.

«Арарат-Армения»

На данный момент «Арарат-Армения» занимает 1 место в чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков.

В своем последнем матче «Арарат-Армения» добыла три очка. В дерби с «Араратом» команда победила с минимальным счетом.

Отлично выглядит кабовердийский форвард Майлсон Лима. В его активе уже 13 голов в 17 матчах чемпионата.

Да и с результативностью у команды все прекрасно. В 16 матчах «Арарат-Армения» забила уже 36 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.63, на ничью за 3.70, а на «Алашкерт» — за 5.20.

«Алашкерт» испытывает серьезные трудности в атаке.

«Арарат-Армения» постарается еще дальше оторваться от преследователей .

«Арарат-Армения» явно выглядит сильнее, к тому же соперник маловато забивает. Наши прогноз и ставка — Победа «Арарат-Армении» во 2 тайме с коэффициентом 2.14.