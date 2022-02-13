«Сабаил» сыграет на своем поле с «Зирей» в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:00 мск. «Сабаил» — «Зиря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабаил»

«Сабаил» нынешний сезон проваливает. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Азербайджана.

В минувшем туре команда дома не сумела победить. Ничья с «Сумгаитом» (1:1) вряд ли устроила тренерский штаб «Сабаила».

В первом кубковом матче с «Зирей» команда была разгромлена (4:0). Так что шансов на проход в полуфинал у «Сабаила» откровенно маловато.

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Поединки с «Зирей» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей «Сабаил» уступил четырежды при одном паритете.

«Зиря»

На данный момент «Зиря» занимает 3 место в чемпионате. 11 очков отставания от лидера «Карабаха» говорят о том, что теперь можно сосредоточиться на борьбе на вторую строчку.

А вот в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Зиря» выглядела мощно. Разгром, учиненный «Сабаилу» (4:0), фактически вывел команду в полуфинал.

«Зиря» неплохо сыграла и в минувшем туре чемпионата. На выезде была обыграна «Кешля» (0:1).

Так что два «сухих» матча явно предрасполагают к уверенной победе и в этот раз. Тем паче, соперник у «Зири» выглядит неубедительно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зирю» за 1.87, на ничью за 3.26, а на «Сабаил» — за 4.26.

«Сабаил» безропотно уступил в первой встрече.

«Зиря» смотрится сильнее, и намерена закрепить преимущество .

«Сабаил» имеет серьезные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Фора «Зири» -0.75 с коэффициентом 2.08.