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    «Зиря» повторно обыграет «Сабаил»

    «Сабаил» — «Зиря». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок Азербайджана, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сабаил» — «Зиря»
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    «Зиря»
    «Сабаил» сыграет на своем поле с «Зирей» в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:00 мск. «Сабаил» — «Зиря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Кубок 13 Февраля 2022 года
    Сабаил
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Сабаил 17:00 Зиря Зиря
  • Азербайджан. Кубок
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    «Сабаил»

    «Сабаил» нынешний сезон проваливает. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Азербайджана.

    В минувшем туре команда дома не сумела победить. Ничья с «Сумгаитом» (1:1) вряд ли устроила тренерский штаб «Сабаила».

    В первом кубковом матче с «Зирей» команда была разгромлена (4:0). Так что шансов на проход в полуфинал у «Сабаила» откровенно маловато.

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    Поединки с «Зирей» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей «Сабаил» уступил четырежды при одном паритете.

    «Зиря»

    На данный момент «Зиря» занимает 3 место в чемпионате. 11 очков отставания от лидера «Карабаха» говорят о том, что теперь можно сосредоточиться на борьбе на вторую строчку.

    А вот в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Зиря» выглядела мощно. Разгром, учиненный «Сабаилу» (4:0), фактически вывел команду в полуфинал.

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    • «Зиря» неплохо сыграла и в минувшем туре чемпионата. На выезде была обыграна «Кешля» (0:1).

    Так что два «сухих» матча явно предрасполагают к уверенной победе и в этот раз. Тем паче, соперник у «Зири» выглядит неубедительно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зирю» за 1.87, на ничью за 3.26, а на «Сабаил» — за 4.26.

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    «Сабаил» безропотно уступил в первой встрече.

    «Зиря» смотрится сильнее, и намерена закрепить преимущество.

    «Сабаил» имеет серьезные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Фора «Зири» -0.75 с коэффициентом 2.08.

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    «Сабаил» — «Зиря»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. «Зиря» повторно обыграет «Сабаил»
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