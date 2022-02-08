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    «Габала» возьмет три очка

    «Сабах» — «Габала». Прогноз, ставки (к. 2.41) на футбол, чемпионат Азербайджана, 8 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сабах» — «Габала»
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    «Габала»
    «Сабах» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 15-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 16:00 мск. «Сабах» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 08 Февраля 2022 года
    Сабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Сабах 16:00 Габала Габала
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •

    «Сабах»

    «Сабах» безобразно стартовал, но улучшил свое положение. Сейчас команда занимает 5 место в таблице.

    Серия из трех матчей без поражений прибавляет оптимизма. Да и вообще, по игре команда смотрится довольно прилично.

    Более того, в первом кубковом матче с «Нефтчи» «Сабах» добыл ничью на выезде (1:1). Да и шансы подняться повыше в чемпионате еще имеются.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Габалой» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Сабах» выиграл дважды при двух поражениях.

    «Габала»

    На данный момент «Габала» занимает 2 место. Правда, о чемпионской гонке вряд ли приходится мечтать, ведь отставание от «Карабаха» составляет 7 очков.

    Да и в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Габала» добыла победу. На выезде команда минимально одолела «Сумгаит».

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    • «Габала» и атакует довольно неплохо (23 гола), и с обороной относительный порядок (14 пропущенных мячей). Так что наверняка сыграет с позиции силы.

    К тому же не стоит забывать фактор реванша за поражение в первом круге. Тогда «Габала» дома умудрилась «сгореть» бакинцам со счетом 1:3.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Габалу» за 2.41, на ничью за 3.15, а на «Сабах» — за 2.95.

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    «Сабах» нестабилен, но в последних матчах выглядит симпатично.

    «Габала» постарается приблизиться к лидеру.

    «Габала» смотрится мощнее, к тому же обладает более качественным подбором исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Габалы» с коэффициентом 2.41.

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    «Сабах» — «Габала»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на футбол. «Габала» возьмет три очка
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