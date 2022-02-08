«Сабах» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 15-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 16:00 мск. «Сабах» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабах»

«Сабах» безобразно стартовал, но улучшил свое положение. Сейчас команда занимает 5 место в таблице.

Серия из трех матчей без поражений прибавляет оптимизма. Да и вообще, по игре команда смотрится довольно прилично.

Более того, в первом кубковом матче с «Нефтчи» «Сабах» добыл ничью на выезде (1:1). Да и шансы подняться повыше в чемпионате еще имеются.

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Поединки с «Габалой» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Сабах» выиграл дважды при двух поражениях.

«Габала»

На данный момент «Габала» занимает 2 место. Правда, о чемпионской гонке вряд ли приходится мечтать, ведь отставание от «Карабаха» составляет 7 очков.

Да и в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Габала» добыла победу. На выезде команда минимально одолела «Сумгаит».

«Габала» и атакует довольно неплохо (23 гола), и с обороной относительный порядок (14 пропущенных мячей). Так что наверняка сыграет с позиции силы.

К тому же не стоит забывать фактор реванша за поражение в первом круге. Тогда «Габала» дома умудрилась «сгореть» бакинцам со счетом 1:3.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Габалу» за 2.41, на ничью за 3.15, а на «Сабах» — за 2.95.

«Сабах» нестабилен, но в последних матчах выглядит симпатично.

«Габала» постарается приблизиться к лидеру .

«Габала» смотрится мощнее, к тому же обладает более качественным подбором исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Габалы» с коэффициентом 2.41.