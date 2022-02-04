В 24-м туре турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в родных стенах сразится с «Хатайспором». Игра пройдет 4 февраля и начнется в 20:00 по мск. «Кайсериспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайсериспор»

У «Кайсериспора» в копилке находится 31 зачетный пункт, с которыми он идет на 11 строке в турнирке, оторвавшись на семь баллов от опасной зоны.

«Звезды Анатолии» за последние восемь встреч чемпионата потерпели только одно фиаско, которое было в прошлом туре в гостях от «Касымпаши» со счетом 1:3. Еще они в этот период добились четырех викторий и три раз сыграли вничью.

Причем все выигрыши были добыты на своем поле без пропущенных мячей. Стоит отметить, что последний раз дома коллектив уступал еще в начале октября, проиграв тогда лидирующему «Трабзонспору» 1:2.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Кайсериспор» в этом сезоне набрал 24 из 31. Он семь раз победил, три встречи свел вничью и потерпел лишь одно фиаско.

«Хатайспор»

«Хатайспор» в турнирной таблице турецкой Суперлиги разместился на четыре строки выше своего предстоящего противника, имея в копилке на пять баллов больше.

В отрезке последних четырех матчей в чемпионате «бело-бордовые» чередуют вполне успешные домашние встречи с провальными выездными.

Так в этот период коллектив обыграл в родных стенах 4:2 «Галатасарай» и расписал мировую с «Ризеспором» 0:0, а на выезде был повержен 0:6 «Аланьяспором» и 1:3 «Касымпашой».

Вне родных стен «Хатайспор» в этом сезоне пять раз выиграл, одну встречу свел вничью и шесть раз уступал. В последних четырех выездных играх он проиграл три раза.

Между собой эти клубы провели два поединка, обменявшись в них викториями по 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кайсериспора» предлагают — 2.41.

На викторию «Хатайспораа» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.56.

«Кайсериспор» в последнем своем отрезке дома только побеждает, а «Хатайспор» в гостях в последнее время в основном только уступает. Так что здесь напрашивается ставка на выигрыш хозяев.