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    «Кайсериспор» продолжит удачные домашние выступления?

    «Кайсериспор» — «Хатайспор». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Чемпионат Турции, 4 февраля 2022 года

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    «Кайсериспор»
    В 24-м туре турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в родных стенах сразится с «Хатайспором». Игра пройдет 4 февраля и начнется в 20:00 по мск. «Кайсериспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 04 Февраля 2022 года
    Кайсериспор
  • Кайсери
    •  Кайсериспор 20:00 Хатайспор Хатайспор
  • Турция. Суперлига
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    «Кайсериспор»

    У «Кайсериспора» в копилке находится 31 зачетный пункт, с которыми он идет на 11 строке в турнирке, оторвавшись на семь баллов от опасной зоны.

    «Звезды Анатолии» за последние восемь встреч чемпионата потерпели только одно фиаско, которое было в прошлом туре в гостях от «Касымпаши» со счетом 1:3. Еще они в этот период добились четырех викторий и три раз сыграли вничью.

    Причем все выигрыши были добыты на своем поле без пропущенных мячей. Стоит отметить, что последний раз дома коллектив уступал еще в начале октября, проиграв тогда лидирующему «Трабзонспору» 1:2.

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    На своей территории «Кайсериспор» в этом сезоне набрал 24 из 31. Он семь раз победил, три встречи свел вничью и потерпел лишь одно фиаско.

    «Хатайспор»

    «Хатайспор» в турнирной таблице турецкой Суперлиги разместился на четыре строки выше своего предстоящего противника, имея в копилке на пять баллов больше.

    В отрезке последних четырех матчей в чемпионате «бело-бордовые» чередуют вполне успешные домашние встречи с провальными выездными.

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    • Так в этот период коллектив обыграл в родных стенах 4:2 «Галатасарай» и расписал мировую с «Ризеспором» 0:0, а на выезде был повержен 0:6 «Аланьяспором» и 1:3 «Касымпашой».

    Вне родных стен «Хатайспор» в этом сезоне пять раз выиграл, одну встречу свел вничью и шесть раз уступал. В последних четырех выездных играх он проиграл три раза.

    Между собой эти клубы провели два поединка, обменявшись в них викториями по 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кайсериспора» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Хатайспораа» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.56.

    «Кайсериспор» в последнем своем отрезке дома только побеждает, а «Хатайспор» в гостях в последнее время в основном только уступает. Так что здесь напрашивается ставка на выигрыш хозяев.

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    «Кайсериспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 04.02.2022. Прогнозы на футбол. «Кайсериспор» продолжит удачные домашние выступления?
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