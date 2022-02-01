В 22 туре шотландской Премьер-лиги «Хиберниан» примет «Хартс». Игра состоится 1 февраля в 21:45 мск на «Истер Роуд» (Эдинбург). «Хиберниан» — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хиберниан»

После 23 туров «Хиберниан» проходит в плей-офф Чемпионшипа. Сейчас он занимает 5 строчку, которая дает предпоследнюю путевку за выход в плей-офф. Клуб набрал 30 очков.

В текущем сезоне «капуста и ребрышки» набрали 8 побед, 9 поражений и 6 ничьих. К слову, 2 из 9 поражений в сезоне команда потерпела в последних трех турах чемпионата.

«Хиберниан» проиграл «Селтику» 0:2 и «Ливингстону» 2:3. Между этими результатами у хозяев была нулевая ничья с «Мотеруэллом». Также можно отметить победу коллектива в 1/16 финала Кубка Шотландии, где «Хиберниан» выиграл у «Коув Рейнджерс» (1:0 ДВ).

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«Хиберниан» больше похож на домашнюю команду. Он набрал 17 очков дома, тогда как на выезде 13. И побед у него в домашних стенах 5, против трех на выезде.

«Хартс»

«Сердца» идут на бронзовый результат. Они занимают 3 место в таблице с 42 очками. До лидеров конечно добраться вряд ли удастся, но в целом результат у гостей лучше, чем у соперника.

«Хартс» выиграл 4 матча из 5 в турнире. Тем самым команда набрала 12 очков за 5 туров и имеет сейчас вторую игровую форму в чемпионате, отставая лишь на одно очко от «Селтика» по этому показателю.

Как раз именно «Селтику» гости и проиграли (1:2) за отрезок в 5 туров. Кроме этого в январе команда вышла в 1/8 Кубка Шотландии, победила «Сент-Джонстон» (2:0) и «Мотеруэлл» (2:0).

«Хартс» выиграл 3 выездных матча подряд без пропущенных голов. В трех гостевых играх команды в чемпионате забивалось не более одного гола.

Прогноз и ставка

По котировкам букмекеров фаворитом является «Хиберниан» — 2.41 против 3.05. На ничью букмекеры предлагают поставить, взяв котировку 3.25.

Несмотря на коэффициенты, «Хартс» привлекает больше. Он не проигрывал «Хиберниану» в 4 из 5 очных встреч. При этом команда также более привлекательна в плане результатов в чемпионате Шотландии. Она находится выше в таблице и выиграла больше матчей января.