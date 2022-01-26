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    «Сент-Джонстон» — «Данди». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, Премьер-лига Шотландии, 26 января 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сент-Джонстон» — «Данди»
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    Ли Гриффитс
    «Сент-Джонстон» на своём поле сыграет против «Данди» в рамках 23-го тура чемпионата Шотландии. Матч состоится 26 января, начало — 22:45 (мск). «Сент-Джонстон» — «Данди»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 26 Января 2022 года
    Ст. Джонстон
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Ст. Джонстон 22:45 Данди Данди
  • Шотландия. Премьер-лига
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    .Razdel

    «Сент-Джонстон»

    «Сент-Джонстон» занимает последнее 12-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии набрав всего 14 очков за 21 тур. Команда забила 11 голов, а пропустила 27.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Сент-Джонсон» проиграл все свои поединки.

    В Премьершипе «Джонстон» встречался и терпел поражения от «Хартса» (2:0), «Селтика» (1:3), «Росс-Каунтри» (1:2), «Мотеруэлла» (2:0). В 1/16 кубка Шотладнии «Джонстон» на выезде играл с «Келти Хартс», но в дополнительное время так же потерпел поражение и вылетел.

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    На поле не смогут выйти Крэйг Брайсон и Дэвид Уотерспун.

    «Данди»

    «Данди» так же является главным аутсайдером чемпионата Шотландии, но находится на строчку выше от «Джонстона» — 11-е место, в их активе 16 очков. Забила команда 18 раз, а пропустила 39.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Данди» 7 раз терпел поражения от своих соперников и 3 раза смог порадовать болельщиков победами.

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    • В Премьершипе уже 6 матчей подряд «Данди» проигрывает. Последний раз победу команда смогла одержать еще в 16-м туре в матче против нынешнего соперника «Сент-Джонстона» (1:0). После этого были только поражения от «Рейнджерса» (3:0), «Росс Каунти» (3:2), «Хартса» (0:1), «Ливингстона» (2:0).

    В 1/16 кубка Шотландии «Данди» смог пройти дальше благодаря победе над «Дамбартоном» со счётом 0:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сент-Джонстона» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.16, а победу «Данди» — за 3.30.

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    Прогноз — Это будет встреча двух самых слабых команд чемпионата Шотландии, которым нужно играть и показывать результат. «Джонстон» и «Данди» могут забивать и так же очень много пропускают. Наверняка в этом матче они будут играть открыто, поэтому ждём результативный поединок.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.46.

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    «Сент-Джонстон» — «Данди»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на футбол. Команды проявят себя и будут забивать
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