«Сент-Джонстон» на своём поле сыграет против «Данди» в рамках 23-го тура чемпионата Шотландии. Матч состоится 26 января, начало — 22:45 (мск). «Сент-Джонстон» — «Данди»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Джонстон»

.Razdel

«Сент-Джонстон» занимает последнее 12-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии набрав всего 14 очков за 21 тур. Команда забила 11 голов, а пропустила 27.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Сент-Джонсон» проиграл все свои поединки.

В Премьершипе «Джонстон» встречался и терпел поражения от «Хартса» (2:0), «Селтика» (1:3), «Росс-Каунтри» (1:2), «Мотеруэлла» (2:0). В 1/16 кубка Шотладнии «Джонстон» на выезде играл с «Келти Хартс», но в дополнительное время так же потерпел поражение и вылетел.

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На поле не смогут выйти Крэйг Брайсон и Дэвид Уотерспун.

«Данди»

«Данди» так же является главным аутсайдером чемпионата Шотландии, но находится на строчку выше от «Джонстона» — 11-е место, в их активе 16 очков. Забила команда 18 раз, а пропустила 39.

За последние 10 игр во всех турнирах «Данди» 7 раз терпел поражения от своих соперников и 3 раза смог порадовать болельщиков победами.

В Премьершипе уже 6 матчей подряд «Данди» проигрывает. Последний раз победу команда смогла одержать еще в 16-м туре в матче против нынешнего соперника «Сент-Джонстона» (1:0). После этого были только поражения от «Рейнджерса» (3:0), «Росс Каунти» (3:2), «Хартса» (0:1), «Ливингстона» (2:0).

В 1/16 кубка Шотландии «Данди» смог пройти дальше благодаря победе над «Дамбартоном» со счётом 0:1.

Прогноз и ставка

На победу «Сент-Джонстона» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.16, а победу «Данди» — за 3.30.

Прогноз — Это будет встреча двух самых слабых команд чемпионата Шотландии, которым нужно играть и показывать результат. «Джонстон» и «Данди» могут забивать и так же очень много пропускают. Наверняка в этом матче они будут играть открыто, поэтому ждём результативный поединок.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.46.