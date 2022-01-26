В среду, 26 января, «Мозервелл» на своем поле примет «Хиберниан» в рамках 23-го тура чемпионата Шотландии по футболу. Начало — в 22:45 по мск. «Мозервелл» — «Хиберниан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мозервелл»

«Мозервелл» настроен в этом сезоне побороться за место в еврокубках. Сейчас он находится на четвертом месте, значительно отставая от третьей строки, а ряд преследователей находятся совсем рядом.

Коллектив довольно-таки ровно проводит этот сезон, обыгрывая команды ниже по классу, а вот лидерам, как правило, проигрывает. Правда, в прошлом туре он уступил одному из аутсайдеров в гостях — «Росс Каунти» 1:3.

Перед этим же чемпион Шотландии 1932 года вышел победителем из двух поединков подряд, оба раза обыграв на своей территории команды из второй части турнирки.

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На своем поле в текущем первенстве «Мозервелл» набрал 22 очка из 31, выиграв семь встреч при одном мировом исходе и трех фиаско.

«Хиберниан»

«Хиберниан» на текущий момент находится на пятой строке в турнирной таблице, отставая от своего предстоящего противника всего лишь на два очка.

«Зелено-белые» в своей последней проведенной игре предсказуемо проиграли в Глазго «Селтику» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще в самом начале поединка.

Перед этим клуб из Эдинбурга превосходно провел три игры, победив во всех, пропустив за этот период лишь гол. Правда, в этом отрезке две виктории были с минимальным счетом.

Только 12 из 29 баллов «Хиберниан» набрал на выезде. Коллектив трижды победил, столько же раз сыграл вничью и пять раз был повержен.

За последние шесть очных встреч трижды эти клубы играли вничью, а также дважды выиграли «Хибс», причем в гостях, и раз победил «Мозервелл», тоже вне родных стен.

Прогноз и ставка на «Мозервелл» — «Хиберниан»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хиберниана» предлагают — 2.30.

На викторию «Мозервелла» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.34.

Уж очень часто в последнее время эти команды играли между собой вничью. Так что и сейчас можно ждать от них мировой. В общем, наш прогноз — ничья.