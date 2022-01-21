Матч 23 тура чемпионата Бельгии между «Остенде» и «Антверпеном» состоится 21 января на «Диас Арене». Начало в 22:45 мск. «Остенде» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Остенде»

По итогам 21 тура чемпионата «Остенде» занимает 15 позицию в турнирной таблице. На счету у команды 23 очка, набранные семью победами и двумя ничьими.

«Горожане» проиграли 3 из 4 последних матчей турнира и сделали это всухую. 10 декабря они проиграли «Шарлеруа» 0:1, а спустя 4 дня уступили «Кортрейку» со счетом 0:2.

18 декабря коллектив одержал свою пока что последнюю победу в чемпионате, выиграв у «Беерсхота» со счетом 2:0. 7 января, после возобновления сезона, «Остенде» крупно проиграл «Генку» на своем поле. Хозяева пропустили 4 безответных мяча.

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Из 11 домашних матчей сезона «Остенде» выиграл 4. При этом в 4 из 5 последних игр команда терпела поражение.

«Антверпен»

Гости идут в тройке лидеров чемпионата. У них 40 очков и третье место в зоне Лиги чемпионов. При любом раскладе они там и останутся после этого поединка.

В отличие от соперника, «Антверпен» не проигрывает уже 3 тура. За этот отрезок команда обыграла «Эйпен» 4:2 и разгромила «Шарлеруа» со счетом 3:0. Также была ничья с «Генком». Тот поединок завершился с результатом 1:1.

Последнюю победу на выезде «Антверпен» одержал 5 декабря, когда с минимальным счетом 1:0 обыграл «Беерсхот». А так с учетом всех турниров у команды лишь один положительный результат в четырех последних выездах.

Также стоит отметить, что представители одноименного города забивали как минимум дважды в трех из четырех выступлений в чемпионате Бельгии.

Прогноз и ставка

Котировки от букмекеров высокие на обе команды, но все же у «Антверпена» коэффициент меньше — 2.02 против 3.45. С коэффициентом 3.70 можно поставить на ничью.

По результатам «Антверпен» действительно лучше. Две крупные победы и ничья с «Генком», причем все это с неплохой результативностью. Также стоит учесть результат прошлой очной встречи, которая завершилась крупной победой вторых со счетом 3:0.