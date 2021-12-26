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    Соседи по турнирке забьют друг другу

    «Аланьяспор» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Турции, 26 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Аланьяспор» — «Фатих Карагюмрюк»
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    «Аланьяспор»
    В рамках 19-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» на выезде сыграет против «Аланьяспор». Игра состоится 26 декабря и начнется в 16:00 по мск. «Аланьяспор» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аланьяспор»

    На текущий момент «Аланьяспор» разместилась на восьмой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея на своем счету 27 баллов и отстает от четвертой еврокубковой строки на два очка.

    «Курортники» не особо удачно провели декабрьские матчи чемпионата страны, набрав за четыре поединка только три балла, которые заработали в гостевой игре с аутсайдером «Йени Малатьяспор» — 6:2.

    Остальные же три матча коллектив проиграл, причем два раза на своем поле. В минувшем же игровом дне он потерпел выездное фиаско от «Газиантепа» со счетом 1:2.

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    В родных стенах в текущем первенстве «Аланьяспор» набрал пока 13 баллов из 27 общих, четыре раза победив при одной мировой и трех фиаско.

    «Фатих Карагюмрюк»

    «Фатих Карагюмрюк» также является середняком чемпионата Турции. На текущий момент он находится на десятой позиции в турнирке, набрав в 18 играх 26 очков.

    В двух своих последних поединках чемпионата «красно-черные» набрали четыре очка, расписав в дерби мировую с «Фенербахче» и обыграв на выезде «Гезтепе» со счетом 1:0.

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    • Перед этим стамбульский коллектив потерпел три неудачи подряд, уступив в этот период «Трабзонспору» 0:2 и «Коньяспору» 1:4 на своей территории, а также «Гиресунспору» 1:3 в гостях.

    Вне родных стен в этом первенстве «Фатих Карагюмрюк» набрал половину своих баллов — 13 из 26. Он выиграл четыре поединка, столько же раз проигрывал и одну игру свел вничью.

    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями с одинаковым счетом по 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аланьяспор» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.72.

    Последний отрезок обе команды проводят не особо успешно. В их же очном противостоянии рискнем поставить на обмен голами, так как они в редко когда уходят с поля без гола в последних своих играх.

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    «Аланьяспор» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Соседи по турнирке забьют друг другу
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