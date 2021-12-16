«Сабаил»
«Сабаил» несколько сдал свои позиции. Последнее место и лишь 10 набранных очков ничего хорошего команде не сулят.
При этом команда пропускает чаще всех в лиге — 26 мячей в 13 поединках. Да и серия без побед в чемпионате длится уже более полутора месяцев.
Правда, «Сабаил» на днях вышел в четвертьфинал Кубка Азербайджана. Команда добыла выездную викторию над «Загаталой» (1:3).
С «Сабахом» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «Сабаил» добыл три виктории, уступив лишь однажды.
«Сабах»
Эта команда с приходом на тренерский мостик Мурада Мусаева, что называется, ожила. Бакинцы поднялись со дна, причем на данный момент занимают уже 5 место.
В Кубке Азербайджана команда выступает тоже неплохо. Вот и в четвертьфинал «Сабах» прошел, изящно обыграв «Кяпаз» (3:0).
Более того, в минувшем туре чемпионата команда не сумела взять хотя бы один балл. «Карабах» был банально сильнее по всем статьям (5:1).
И все-таки команда Мусаева смотрится довольно неплохо. До поражения от лидера «Сабах» добыл две победы к ряду.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сабах» за 2.40, на ничью за 2.84, а на «Сабаил» — за 2.93.
«Сабаил» многовато пропускает в собственные ворота.
«Сабах»
«Сабах» смотрится монолитнее, и наверняка активно сыграет в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Сабаха» с коэффициентом 2.40.