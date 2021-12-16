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    Команда Мусаева разделается с «Сабаилом»?

    «Сабаил» — «Сабах». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Азербайджана, 16 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сабаил» — «Сабах»
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    Мурад Мусаев
    «Сабаил» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 14-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 15:30 мск. «Сабаил» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сабаил»

    «Сабаил» несколько сдал свои позиции. Последнее место и лишь 10 набранных очков ничего хорошего команде не сулят.

    При этом команда пропускает чаще всех в лиге — 26 мячей в 13 поединках. Да и серия без побед в чемпионате длится уже более полутора месяцев.

    Правда, «Сабаил» на днях вышел в четвертьфинал Кубка Азербайджана. Команда добыла выездную викторию над «Загаталой» (1:3).

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    С «Сабахом» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «Сабаил» добыл три виктории, уступив лишь однажды.

    «Сабах»

    Эта команда с приходом на тренерский мостик Мурада Мусаева, что называется, ожила. Бакинцы поднялись со дна, причем на данный момент занимают уже 5 место.

    В Кубке Азербайджана команда выступает тоже неплохо. Вот и в четвертьфинал «Сабах» прошел, изящно обыграв «Кяпаз» (3:0).

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    • Более того, в минувшем туре чемпионата команда не сумела взять хотя бы один балл. «Карабах» был банально сильнее по всем статьям (5:1).

    И все-таки команда Мусаева смотрится довольно неплохо. До поражения от лидера «Сабах» добыл две победы к ряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сабах» за 2.40, на ничью за 2.84, а на «Сабаил» — за 2.93.

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    «Сабаил» многовато пропускает в собственные ворота.

    «Сабах» при Мусаеве заметно идет на подъем.

    «Сабах» смотрится монолитнее, и наверняка активно сыграет в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Сабаха» с коэффициентом 2.40.

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    «Сабаил» — «Сабах»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. Команда Мусаева разделается с «Сабаилом»?
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