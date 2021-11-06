«Кешля»
«Кешля» в нынешнем сезоне борется за сохранения места в элите. Пока получается не столь удачно, ведь команда опережает идущий последним «Сабах» лишь по дополнительным показателям.
На данный момент главной проблемой команды является оборона. 16 пропущенных мячей в 9 матчах — один из худших в лиге показателей.
В минувшем туре «Кешля» вновь проиграла. Выездная встреча с «Зирей» завершилась обидным, но справедливым поражением (2:0).
Встречи с «Нефтчи» для «Кешли» — настоящая мука. Семь (!) последних поединков неизменно заканчивались победами бакинцев.
«Нефтчи»
Разгромное поражение от главного конкурента слишком болезненно ударило по самолюбию действующих чемпионов. «Нефтчи» в чемпионской гонке теперь придется крайне непросто.
«Нефтчи» пропустил от «Карабаха» четыре безответных мяча. Да и 13 пропущенных мячей в 9 матчах — многовато.
Бакинцы отстают от лидера на три очка. Стало быть, до очередного очного свидания с агдамцами есть шанс нагнать конкурента.
Разумеется, в этой встрече гости будут действовать с позиции силы. К тому же, не стоит забывать, что «Нефтчи» попытается реабилитироваться за звонкую оплеуху от «Карабаха».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.44, на ничью за 4.30, а на «Кешлю» — за 7.10.
Хозяевам придется очень несладко против атак действующего чемпиона.
Гости постараются реабилитироваться за разгромное поражение от «Карабаха». Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» в 1 тайме с коэффициентом 2.03.