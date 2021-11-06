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    «Нефтчи» устроит быструю реабилитацию?

    «Кешля» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Азербайджана, 6 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кешля» — «Нефтчи»
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    Мамаду Кане
    «Кешля» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 10-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 18:00 мск. «Кешля» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 06 Ноября 2021 года
    Кешля
  • Баку
    •  Кешля 18:00 Нефтчи Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
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    «Кешля»

    «Кешля» в нынешнем сезоне борется за сохранения места в элите. Пока получается не столь удачно, ведь команда опережает идущий последним «Сабах» лишь по дополнительным показателям.

    На данный момент главной проблемой команды является оборона. 16 пропущенных мячей в 9 матчах — один из худших в лиге показателей.

    В минувшем туре «Кешля» вновь проиграла. Выездная встреча с «Зирей» завершилась обидным, но справедливым поражением (2:0).

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    Встречи с «Нефтчи» для «Кешли» — настоящая мука. Семь (!) последних поединков неизменно заканчивались победами бакинцев.

    «Нефтчи»

    Разгромное поражение от главного конкурента слишком болезненно ударило по самолюбию действующих чемпионов. «Нефтчи» в чемпионской гонке теперь придется крайне непросто.

    «Нефтчи» пропустил от «Карабаха» четыре безответных мяча. Да и 13 пропущенных мячей в 9 матчах — многовато.

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    • Бакинцы отстают от лидера на три очка. Стало быть, до очередного очного свидания с агдамцами есть шанс нагнать конкурента.

    Разумеется, в этой встрече гости будут действовать с позиции силы. К тому же, не стоит забывать, что «Нефтчи» попытается реабилитироваться за звонкую оплеуху от «Карабаха».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.44, на ничью за 4.30, а на «Кешлю» — за 7.10.

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    Хозяевам придется очень несладко против атак действующего чемпиона.

    «Нефтчи» традиционно удачно играет с «Кешлей», и наверняка вновь победит.

    Гости постараются реабилитироваться за разгромное поражение от «Карабаха». Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» в 1 тайме с коэффициентом 2.03.

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    «Кешля» — «Нефтчи»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» устроит быструю реабилитацию?
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