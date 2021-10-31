«Габала»
«Габала» явно видит себя выше, чем третья сила азербайджанского футбола. Именно это самое 3 место команда занимает на данный момент.
Отставание от дуэта лидеров-грандов составляет всего два очка. Причем есть шанс на подъем, ведь «Карабах» с «Нефтчи» сыграют между собой.
В минувшем туре «Габала» добыла три пункта. На выезде команда сломила сопротивление «Кешли» (2:3).
«Сабах» для «Габала» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда победила дважды при двух поражениях.
«Сабах»
Бакинцы находятся на самом дне. Лишь 4 набранных очка при отставании от спасительного 7 места в три пункта — очень негативная картина.
В минувшем туре «Сабах» добыл первую в сезоне викторию. Дома бакинцы уверенно переиграли «Сумгаит» (3:0).
«Сабах» впервые победил лишь в 8 туре. Наверняка эта виктория станет для команды отправной точкой для полноценной борьбы за выживание.
Более того, в прошлом поединке бакинцы забили ровно половину своих мячей. Стало быть, процесс выздоровления команды пошел.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Габалу» за 2.22, на ничью за 3.40, а на «Сабах» — за 2.85.
«Габала»
«Сабах» в нынешнем сезоне победил лишь однажды.
Хозяева решительно настроены побороться за самые высокие места. Наши прогноз и ставка — Победа «Габалы» с коэффициентом 2.22.