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    «Габала» переиграет аутсайдера?

    «Габала» — «Сабах». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат Азербайджана, 31 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Габала» — «Сабах»
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    Асиф Мамедов
    «Габала» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 9-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 31 октября, начало — в 15:00 мск. «Габала» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Габала»

    «Габала» явно видит себя выше, чем третья сила азербайджанского футбола. Именно это самое 3 место команда занимает на данный момент.

    Отставание от дуэта лидеров-грандов составляет всего два очка. Причем есть шанс на подъем, ведь «Карабах» с «Нефтчи» сыграют между собой.

    В минувшем туре «Габала» добыла три пункта. На выезде команда сломила сопротивление «Кешли» (2:3).

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    «Сабах» для «Габала» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда победила дважды при двух поражениях.

    «Сабах»

    Бакинцы находятся на самом дне. Лишь 4 набранных очка при отставании от спасительного 7 места в три пункта — очень негативная картина.

    В минувшем туре «Сабах» добыл первую в сезоне викторию. Дома бакинцы уверенно переиграли «Сумгаит» (3:0).

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    • «Сабах» впервые победил лишь в 8 туре. Наверняка эта виктория станет для команды отправной точкой для полноценной борьбы за выживание.

    Более того, в прошлом поединке бакинцы забили ровно половину своих мячей. Стало быть, процесс выздоровления команды пошел.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Габалу» за 2.22, на ничью за 3.40, а на «Сабах» — за 2.85.

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    «Габала» имеет прекрасный шанс приблизиться к дуэту лидеров.

    «Сабах» в нынешнем сезоне победил лишь однажды.

    Хозяева решительно настроены побороться за самые высокие места. Наши прогноз и ставка — Победа «Габалы» с коэффициентом 2.22.

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    «Габала» — «Сабах»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. «Габала» переиграет аутсайдера?
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