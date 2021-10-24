«Тобол»
«Тобол» за два тура до завершения чемпионата отстает от «Астаны» на один балл. Нужно и самим выигрывать, и ждать осечки от конкурента.
У костанайцев лучшая в лиге оборона — всего 17 пропущенных мячей в 24 матчах. При этом у «Тобола» действующая серия из четырех побед подряд.
В минувшем туре «Тобол» добыл три очка. Выездной поединок против «Кызыржара» удалось выиграть (0:2).
«Шахтер» Караганда для «Тобола» — вполне удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда уступила лишь однажды при четырех победах.
«Шахтер» Караганда
Эта команда вряд ли поднимется выше 6 места. Виной тому неудачный старт карагандинцев в чемпионате, когда «горняки» шли в самом низу.
В минувшем туре «Шахтер» Караганда победил. Дома команда смогла одолеть «Каспий» из Актау (1:0).
Карагандинцам не хватает стабильности результатов. Правда, осенний цикл команда проводит вполне прилично, а последняя неудача пришлась на самый конец лета, да и то дело было в еврокубках.
«Горняки» крайне мало забивают — 21 мяч в 24 поединках. Наверняка в Костанае «Шахтеру» придется крайне непросто. Тем паче, с таким мотивированным соперником.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.03, на ничью за 13.50, а на «Шахтер» Караганда — за 45.00.
«Шахтер» Караганда уже фактически без мотивации доигрывает чемпионат.
Хозяева все еще борются за чемпионский титул, и наверняка не упустят своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Тобола» -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 2.28.