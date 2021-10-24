«Тобол» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 24 октября, начало — в 17:00 мск. «Тобол» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

«Тобол» за два тура до завершения чемпионата отстает от «Астаны» на один балл. Нужно и самим выигрывать, и ждать осечки от конкурента.

У костанайцев лучшая в лиге оборона — всего 17 пропущенных мячей в 24 матчах. При этом у «Тобола» действующая серия из четырех побед подряд.

В минувшем туре «Тобол» добыл три очка. Выездной поединок против «Кызыржара» удалось выиграть (0:2).

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«Шахтер» Караганда для «Тобола» — вполне удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда уступила лишь однажды при четырех победах.

«Шахтер» Караганда

Эта команда вряд ли поднимется выше 6 места. Виной тому неудачный старт карагандинцев в чемпионате, когда «горняки» шли в самом низу.

В минувшем туре «Шахтер» Караганда победил. Дома команда смогла одолеть «Каспий» из Актау (1:0).

Карагандинцам не хватает стабильности результатов. Правда, осенний цикл команда проводит вполне прилично, а последняя неудача пришлась на самый конец лета, да и то дело было в еврокубках.

«Горняки» крайне мало забивают — 21 мяч в 24 поединках. Наверняка в Костанае «Шахтеру» придется крайне непросто. Тем паче, с таким мотивированным соперником.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.03, на ничью за 13.50, а на «Шахтер» Караганда — за 45.00.

Хозяева еще надеются догнать лидера «Астану» , и явно не допустят осечки.

«Шахтер» Караганда уже фактически без мотивации доигрывает чемпионат.

Хозяева все еще борются за чемпионский титул, и наверняка не упустят своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Тобола» -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 2.28.