«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Зирей» в рамках 8-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:15 мск. «Нефтчи» — «Зиря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» борется за чемпионский титул. Правда, отставание от главного конкурента «Карабаха» составляет три пункта.

Правда, 8 пропущенных мячей в 7 матчах чемпионата — явно не чемпионский показатель. Правда, забивают бакинцы чаще всех в лиге — 14 голов.

В минувшем туре «Нефтчи» потерял важнейшие очки. Выездная встреча с «Сумгаитом» завершилась ничьей (1:1).

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«Зиря» для «Нефтчи» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков бакинцы уступили в двух при двух победах. Последние, к слову, пришлись на последние два свидания.

«Зиря»

Эта команда борется за медали чемпионата. Вот и сейчас «Зиря» занимает 4 место в турнирной таблице, причем столь же очков имеет идущая третьей «Габала».

В минувшем туре «Зиря» как раз играла против «Габалы». Ведя в счете, команда в эндшпиле упустила победу (1:1).

9 забитых мячей в 7 поединках — не слишком мощная статистика. Зато оборона действует весьма надежно, дав результативный сбой лишь шесть раз.

Нет сомнений, что в этом поединке «Зиря» постарается дать бой действующему чемпиону Азербайджана. Более того, команда намерена поквитаться за домашнюю неудачу в первом круге (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.62, на ничью за 3.64, а на «Зирю» — за 5.45.

Хозяева борются за чемпионский титул, а значит, намерены активно атаковать с первых минут матча .

«Зиря» в двух последних очных встречах уступила бакинцам.

Потеря очков в предыдущем туре наверняка станет хорошим мотиватором, и «Нефтчи» сразу понесется в атаку. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.