Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Турция — ИталияСтартовали ярко. Сборная Италии открыла Евро-2020 разгромом Турции Стефанос Циципас«Ролан Гаррос». Циципас в финале, Надаль проиграл Джоковичу Роберто МанчиниКороче, Евро. 11-12 июня
  • 23:52
    • Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
  • 01:18
    • Джокович победил Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 23:23
    • Дзюба: Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами
  • 23:16
    • Черчесов: Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов
  • 19:46
    • Циципас победил Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 11:49
    • Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
    Все новости спорта

    Чемпион вновь в гостях будет неубедителен?

    «Тараз» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Казахстана, 13 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Тараз» — «Кайрат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кайрат» — «Тараз»
    13 июня «Тараз» в домашнем матче сыграет с «Кайратом» в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Начало — в 16:00 по мск. «Тараз» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тараз»

    На текущий момент «Тараз» с 19 набранными очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице, но от четвертой еврокубковой строки отстает всего лишь на два пункта.

    «Крепость» в этом чемпионате стартовала с 6-матчевой беспроигрышной серией, четыре раза победив за это время при двух мировых. После этого она в последующих восьми турах добилась только одной виктории.

    Сейчас у «сине-белых» 6-матчевая безвыигрышная серия, которая началась с четырех фиаско подряд, а затем они поочередно поделили очки с «Ордобасы» 1:1 и с «Кызылжаром» 2:2, оба раза сыграв на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле «Тараз» в данном чемпионате добился трех викторий, одну встречу завершил мировым исходом и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:5.

    «Кайрат»

    «Кайрат», который является действующим чемпионом Казахстана, после 14-ти туров этого первенства находится на третьей позиции, имея в своем активе 24 очка, что на десять меньше, чем у лидера.

    Стартовал в новом турнире клуб из Алматы 6-матчевой беспроигрышной серией, выиграв в этом отрезке четыре игры и дважды сыграв вничью. Затем он за последующие пять матчей дважды проиграл при одной виктории и двух мировых.

  • Трансферный дайджест. 1-7 июня
  • Кого «Пари Сен-Жермен» перехватил у «Барселоны», кто нужен Диего Симеоне в «Атлетико», купит ли «Динамо» знаменитого уругвайца и другие трансферные новости последних дней
  • 07/06/2021

    • К данному поединке «желто-черные» подходят с 3-матчевой серией без фиаско, где они на выезде поделили очки с «Астаной» 1:1, а в родных стенах переиграли «Актобе» 4:2 и «Кайсар» 1:0.

    Вне родных стен «Кайрат» добился всего лишь одной победы, еще три раза он сыграл вничью и потерпел два поражения, разница мячей в этих играх составляет 6:5.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В первом круге эти клубы расписали мировую со счетом 2:2, а в прошлом сезоне они обменялись домашними выигрышами — 1:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.75, на ничью за 3.66, а на «Тараз» — за 4.50.

    Учитывая не особо удачное выступление действующего чемпиона вне родных стен в этом сезоне, то в данном поединке рискнем поставить Х на хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Гана — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крейчикова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.04
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Актобе — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  5.45
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бельгия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас Сити — Остин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Сборная России
  • Россия на Евро: Проблемы с составом, новая схема и две игры в Санкт-Петербурге
    • 03:13 06/06/2021     Луис Энрике
  • Испания на Евро: без игроков «Реала», но с одним из главных вундеркиндов Европы и домашними матчами
    • 22:44 07/06/2021
    «Тараз» — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.06.2021. Прогнозы на футбол. Чемпион вновь в гостях будет неубедителен?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры