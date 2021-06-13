13 июня «Тараз» в домашнем матче сыграет с «Кайратом» в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Начало — в 16:00 по мск. «Тараз» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тараз»

На текущий момент «Тараз» с 19 набранными очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице, но от четвертой еврокубковой строки отстает всего лишь на два пункта.

«Крепость» в этом чемпионате стартовала с 6-матчевой беспроигрышной серией, четыре раза победив за это время при двух мировых. После этого она в последующих восьми турах добилась только одной виктории.

Сейчас у «сине-белых» 6-матчевая безвыигрышная серия, которая началась с четырех фиаско подряд, а затем они поочередно поделили очки с «Ордобасы» 1:1 и с «Кызылжаром» 2:2, оба раза сыграв на выезде.

Все прогнозы на футбол

На своем поле «Тараз» в данном чемпионате добился трех викторий, одну встречу завершил мировым исходом и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:5.

«Кайрат»

«Кайрат», который является действующим чемпионом Казахстана, после 14-ти туров этого первенства находится на третьей позиции, имея в своем активе 24 очка, что на десять меньше, чем у лидера.

Стартовал в новом турнире клуб из Алматы 6-матчевой беспроигрышной серией, выиграв в этом отрезке четыре игры и дважды сыграв вничью. Затем он за последующие пять матчей дважды проиграл при одной виктории и двух мировых.

К данному поединке «желто-черные» подходят с 3-матчевой серией без фиаско, где они на выезде поделили очки с «Астаной» 1:1, а в родных стенах переиграли «Актобе» 4:2 и «Кайсар» 1:0.

Вне родных стен «Кайрат» добился всего лишь одной победы, еще три раза он сыграл вничью и потерпел два поражения, разница мячей в этих играх составляет 6:5.

В первом круге эти клубы расписали мировую со счетом 2:2, а в прошлом сезоне они обменялись домашними выигрышами — 1:0 и 1:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.75, на ничью за 3.66, а на «Тараз» — за 4.50.

Учитывая не особо удачное выступление действующего чемпиона вне родных стен в этом сезоне, то в данном поединке рискнем поставить Х на хозяев.