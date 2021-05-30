«Картахена»
«Картахене» уже
Финишный отрезок «эфесы» проводят в целом неплохо, проиграв всего дважды за последние 11 игр чемпионата. Одно из поражений состоялось в минувшем игровом дне от «Луго» (1:2) на выезде.
Перед этим команда выиграла три встречи подряд. В этот период она на выезде переиграла «Эспаньолом» (2:0), а на своей территории одолела 1:0 «Кастельон» и 3:2 «Альмерию».
Сейчас у «Картахены» 9-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой она пять встреч выиграла и четыре поединка завершила мировыми исходами.
«Жирона»
«Жирона» уже
К текущему поединку каталонский коллектив подходит с серий из семи викторий подряд, где он дважды победил крупно, а также в данном отрезке пропустил всего лишь один гол.
В последних двух турах «жирондинцы» добыли три минимальные победы по 1:0, переиграв дома хихонский «Спортинг» и «Алькоркон», а также в гостях «Малагу».
Вне родных стен «Жирона» уступила только раз за последние восемь проведенных игр первенства, а также еще три раза сыграла вничью и добилась четырех викторий.
В игре первого круга победила «Жирона» на своей территории со счетом 2:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.36.
На викторию «Алькоркона» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.14.
Так как матч не имеет турнирного значения и игра пройдет на поле «Картахены», где она выступает сильно, то можно рассмотреть ставку на хозяев с Х.