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    Победная серия каталонцев прервется в Картахене?

    «Картахена» — «Жирона». Прогноз и ставка (к. 1.67) на футбол, чемпионат Испании, 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Картахена» — «Жирона»
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    Футболист «Картахены»
    В воскресенье, 30 мая, «Картахена» в заключительном туре Сегунды на своем поле сыграет с «Жироной». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Картахена» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Картахена»

    «Картахене» уже отстояла свое место в Сегунде на следующий сезон. Перед заключительным туром она идет на 16 строке в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.

    Финишный отрезок «эфесы» проводят в целом неплохо, проиграв всего дважды за последние 11 игр чемпионата. Одно из поражений состоялось в минувшем игровом дне от «Луго» (1:2) на выезде.

    Перед этим команда выиграла три встречи подряд. В этот период она на выезде переиграла «Эспаньолом» (2:0), а на своей территории одолела 1:0 «Кастельон» и 3:2 «Альмерию».

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    Сейчас у «Картахены» 9-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой она пять встреч выиграла и четыре поединка завершила мировыми исходами.

    «Жирона»

    «Жирона» уже точно сыграет в плей-офф за повышение в классе. В данный момент она с 70 баллами находится на пятой позиции в турнирной таблице. От седьмой строки, не дающей билет в плей-офф, она оторвалась на пять пунктов.

    К текущему поединку каталонский коллектив подходит с серий из семи викторий подряд, где он дважды победил крупно, а также в данном отрезке пропустил всего лишь один гол.

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    • В последних двух турах «жирондинцы» добыли три минимальные победы по 1:0, переиграв дома хихонский «Спортинг» и «Алькоркон», а также в гостях «Малагу».

    Вне родных стен «Жирона» уступила только раз за последние восемь проведенных игр первенства, а также еще три раза сыграла вничью и добилась четырех викторий.

    В игре первого круга победила «Жирона» на своей территории со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.36.

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    На викторию «Алькоркона» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.14.

    Так как матч не имеет турнирного значения и игра пройдет на поле «Картахены», где она выступает сильно, то можно рассмотреть ставку на хозяев с Х.

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