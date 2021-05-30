В воскресенье, 30 мая, «Картахена» в заключительном туре Сегунды на своем поле сыграет с «Жироной». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Картахена» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Картахена»

«Картахене» уже отстояла свое место в Сегунде на следующий сезон . Перед заключительным туром она идет на 16 строке в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.

Финишный отрезок «эфесы» проводят в целом неплохо, проиграв всего дважды за последние 11 игр чемпионата. Одно из поражений состоялось в минувшем игровом дне от «Луго» (1:2) на выезде.

Перед этим команда выиграла три встречи подряд. В этот период она на выезде переиграла «Эспаньолом» (2:0), а на своей территории одолела 1:0 «Кастельон» и 3:2 «Альмерию».

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Сейчас у «Картахены» 9-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой она пять встреч выиграла и четыре поединка завершила мировыми исходами.

«Жирона»

«Жирона» уже точно сыграет в плей-офф за повышение в классе . В данный момент она с 70 баллами находится на пятой позиции в турнирной таблице. От седьмой строки, не дающей билет в плей-офф, она оторвалась на пять пунктов.

К текущему поединку каталонский коллектив подходит с серий из семи викторий подряд, где он дважды победил крупно, а также в данном отрезке пропустил всего лишь один гол.

В последних двух турах «жирондинцы» добыли три минимальные победы по 1:0, переиграв дома хихонский «Спортинг» и «Алькоркон», а также в гостях «Малагу».

Вне родных стен «Жирона» уступила только раз за последние восемь проведенных игр первенства, а также еще три раза сыграла вничью и добилась четырех викторий.

В игре первого круга победила «Жирона» на своей территории со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.36.

На викторию «Алькоркона» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.14.

Так как матч не имеет турнирного значения и игра пройдет на поле «Картахены», где она выступает сильно, то можно рассмотреть ставку на хозяев с Х.