24 мая в Караганде местный «Шахтер» примет костанайский «Тобол» в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Шахтер» Караганда — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Караганда

Из-за трехочкового штрафа у «Шахтера» всего восемь баллов на счету, позволяющее ему находится на 12 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на балл.

Начал чемпионат коллектив из Караганды с победы, но затем проиграл в четырех матчах подряд, после чего выиграл две игры из трех при одном фиаско.

В последующих четырех игровых днях первенства «горняки» выиграть не могут, сперва в этот период дважды сыграв вничью, а затем потерпев два поражения подряд, не забив в них ни одного гола.

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В своей последней проведенной встрече «Шахтер» был разгромлен в Актау местным «Каспием» (0:3), а туром ранее он дома минимально уступил «Турану» — 0:1.

«Тобол»

По итогам 12 туров «Тобол» находится на второй позиции в чемпионате Казахстана, имея на своем счету 25 баллов. Лидеру он проигрывает семь пунктов, а третью строку опережает на четыре очка.

Стартовали в текущем первенстве костанайцы с 7-матчевой беспроигрышной серии, в которой добились трех мировых и четыре игры выиграли. При этом в победных поединках они не пропускали.

В восьмом туре «комбайнеры» потерпели первое фиаско в чемпионате, уступив в Актау «Каспию» со счетом 1:2. Затем они трижды выиграли и одну игру завершили мировым исходом.

К данному поединку «Тобол» подходит после домашней виктории над «Кызыл-Жар» со счетом 2:0, а немного ранее он на выезде поделил очки с «Ордабасами» — 1:1.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

Прогноз и ставка на «Шахтер» Караганда — «Тобол»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тобола» предлагают — 1.93.

На викторию «Шахтера» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.60.

Хотя «горняки» и выступает не особо удачно, но много не пропускают. Прогнозируем, что и в данной игре уж точно не будет голевой феерии. Наша ставка — ТМ 2,5.