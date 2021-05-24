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    Поединок будет носить низовой характер

    «Шахтер» Караганда — «Тобол». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, чемпионат Казахстана, 24 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Шахтер» Караганда — «Тобол»
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    «Тобол»
    24 мая в Караганде местный «Шахтер» примет костанайский «Тобол» в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Шахтер» Караганда — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шахтер» Караганда

    Из-за трехочкового штрафа у «Шахтера» всего восемь баллов на счету, позволяющее ему находится на 12 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на балл.

    Начал чемпионат коллектив из Караганды с победы, но затем проиграл в четырех матчах подряд, после чего выиграл две игры из трех при одном фиаско.

    В последующих четырех игровых днях первенства «горняки» выиграть не могут, сперва в этот период дважды сыграв вничью, а затем потерпев два поражения подряд, не забив в них ни одного гола.

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    В своей последней проведенной встрече «Шахтер» был разгромлен в Актау местным «Каспием» (0:3), а туром ранее он дома минимально уступил «Турану» — 0:1.

    «Тобол»

    По итогам 12 туров «Тобол» находится на второй позиции в чемпионате Казахстана, имея на своем счету 25 баллов. Лидеру он проигрывает семь пунктов, а третью строку опережает на четыре очка.

    Стартовали в текущем первенстве костанайцы с 7-матчевой беспроигрышной серии, в которой добились трех мировых и четыре игры выиграли. При этом в победных поединках они не пропускали.

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    • В восьмом туре «комбайнеры» потерпели первое фиаско в чемпионате, уступив в Актау «Каспию» со счетом 1:2. Затем они трижды выиграли и одну игру завершили мировым исходом.

    К данному поединку «Тобол» подходит после домашней виктории над «Кызыл-Жар» со счетом 2:0, а немного ранее он на выезде поделил очки с «Ордабасами» — 1:1.

    В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

    Прогноз и ставка на «Шахтер» Караганда — «Тобол»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тобола» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Шахтера» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.60.

    Хотя «горняки» и выступает не особо удачно, но много не пропускают. Прогнозируем, что и в данной игре уж точно не будет голевой феерии. Наша ставка — ТМ 2,5.

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