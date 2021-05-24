«Шахтер» Караганда
Из-за трехочкового штрафа у «Шахтера» всего восемь баллов на счету, позволяющее ему находится на 12 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на балл.
Начал чемпионат коллектив из Караганды с победы, но затем проиграл в четырех матчах подряд, после чего выиграл две игры из трех при одном фиаско.
В последующих четырех игровых днях первенства «горняки» выиграть не могут, сперва в этот период дважды сыграв вничью, а затем потерпев два поражения подряд, не забив в них ни одного гола.
В своей последней проведенной встрече «Шахтер» был разгромлен в Актау местным «Каспием» (0:3), а туром ранее он дома минимально уступил «Турану» — 0:1.
«Тобол»
По итогам 12 туров «Тобол» находится на второй позиции в чемпионате Казахстана, имея на своем счету 25 баллов. Лидеру он проигрывает семь пунктов, а третью строку опережает на четыре очка.
Стартовали в текущем первенстве костанайцы с 7-матчевой беспроигрышной серии, в которой добились трех мировых и четыре игры выиграли. При этом в победных поединках они не пропускали.
В восьмом туре «комбайнеры» потерпели первое фиаско в чемпионате, уступив в Актау «Каспию» со счетом 1:2. Затем они трижды выиграли и одну игру завершили мировым исходом.
К данному поединку «Тобол» подходит после домашней виктории над «Кызыл-Жар» со счетом 2:0, а немного ранее он на выезде поделил очки с «Ордабасами» — 1:1.
В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.
Прогноз и ставка на «Шахтер» Караганда — «Тобол»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тобола» предлагают — 1.93.
На викторию «Шахтера» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.60.
Хотя «горняки» и выступает не особо удачно, но много не пропускают. Прогнозируем, что и в данной игре уж точно не будет голевой феерии. Наша ставка — ТМ 2,5.