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    Действующий чемпион обыграет текущего лидера

    «Арарат-Армения» — «Ноа». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Армении, 6 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Ноа»
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    «Арарат-Армения»
    6 мая в матче 22-го тура чемпионата Армении по футболу в Ереване сразятся «Арарат-Армения» и «Ноа». Поединок начнется в 18:00 по мск. «Арарат-Армения» — «Ноа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арарат-Армения»

    «Арарат-Армения», которая была основана только в 2017 году, уже успела дважды стать победителем чемпионата Армении.

    В минувшем сезоне «белые-черные» во второй раз взяли золотые медали внутреннего первенства, опередив ближайшего преследователя в лице своего предстоящего соперника на четыре очка. Ему же они проиграли в финале Кубка страны.

    После 18 сыгранных матчей текущего чемпионата столичный клуб идет на четвертом месте, имея на своем счету 32 очка, но от дуэта лидеров отстает всего лишь на два пункта.

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    В своей последней игре армянского первенства «Арарат-Армения» расписал выездную мировую с «Урарту» (0:0), а туром ранее обыграл на своей арене «Ширак» из Гюмри со счетом 2:1.

    «Ноа»

    ФК «Ноа» также был основан только в 2017 году. И за время своего существования успел выиграть Кубок Армении в прошлом году.

    По итогам 19 сыгранных матчей текущего первенства ереванский коллектив идет во главе турнирной таблицы, однако второе место опережает только по дополнительным показателям, а другие преследователи отстают незначительно.

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  • 03/05/2021

    • Сейчас у команды в рамках чемпионата Армении 3-матчевая победная серия, в которой она в родных стенах по 1:0 одолела «Алашкерт» и «Пюник», а также в гостях переиграла «Арарат» со счетом 3:2.

    В прошлом сезоне эти клубы провели между собой шесть игр в различных турнирах. Дважды выигрывал ФК «Арарат-Армения», трижды они играли вничью и в одной игре викторию праздновал «Ноа».

    Прогноз и ставка на «Арарат-Армения» — «Ноа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арарат-Армении» — 2.00, победа «Ноа» — 2.90, ничья — 3.30.

    Очные встречи этих клубов проходят в упорной борьбе. Однако в данном поединке отдаем предпочтение хозяевам, которые в случае неудачи могут значительно усложнить себе жизнь в борьбе за золото.

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