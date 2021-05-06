«Арарат-Армения»
«Арарат-Армения», которая была основана только в 2017 году, уже успела дважды стать победителем чемпионата Армении.
В минувшем сезоне «белые-черные» во второй раз взяли золотые медали внутреннего первенства, опередив ближайшего преследователя в лице своего предстоящего соперника на четыре очка. Ему же они проиграли в финале Кубка страны.
После 18 сыгранных матчей текущего чемпионата столичный клуб идет на четвертом месте, имея на своем счету 32 очка, но от
В своей последней игре армянского первенства «Арарат-Армения» расписал выездную мировую с «Урарту» (0:0), а туром ранее обыграл на своей арене «Ширак» из Гюмри со счетом 2:1.
«Ноа»
ФК «Ноа» также был основан только в 2017 году. И за время своего существования успел выиграть Кубок Армении в прошлом году.
По итогам 19 сыгранных матчей текущего первенства ереванский коллектив идет во главе турнирной таблицы, однако второе место опережает только по дополнительным показателям, а другие преследователи отстают незначительно.
Сейчас у команды в рамках чемпионата Армении
В прошлом сезоне эти клубы провели между собой шесть игр в различных турнирах. Дважды выигрывал ФК «Арарат-Армения», трижды они играли вничью и в одной игре викторию праздновал «Ноа».
Прогноз и ставка на «Арарат-Армения» — «Ноа»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арарат-Армении» — 2.00, победа «Ноа» — 2.90, ничья — 3.30.
Очные встречи этих клубов проходят в упорной борьбе. Однако в данном поединке отдаем предпочтение хозяевам, которые в случае неудачи могут значительно усложнить себе жизнь в борьбе за золото.