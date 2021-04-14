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    «Тобол» может одержать очередную победу с отрывом

    «Тобол» — «Кайсар». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Премьер-лиги 14 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Кайсар»
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    В прошлом сезоне «Тобол» стал вице-чемпионом
    В 5 туре казахской Премьер-лиги «Тобол» дома встретится с «Кайсаром» на поле стадиона «Центральный». Игра состоится 14 апреля в 14:00 мск. «Тобол» — «Кайсар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тобол»

    «Тобол» идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата. Он набрал 8 очков в четырех матчах, дважды сыграв вничью и одержав две победы.

    Хозяева являются вторыми по надежности обороны. У них всего 2 пропущенных гола в четырех турах. Команда всухую обыграла «Жетысу» (2:0) и «Акжайык» (2:0).

    Также у «Тобола» было две ничьи — с «Астаной» и «Актобе». В обоих случаях игра заканчивалась со счетом 1:1.

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    На данный момент в чемпионате на своем поле коллектив не проигрывает 4 матча подряд — три победы и ничья.

    «Кайсар»

    «Кайсар» является восьмой командой турнира с четырьмя очками на счету. Клуб провалил старт из-за двух поражения подряд.

    Гости проиграли 2:3 «Таразу» и 0:3 «Кайрату». Четырехматчевую серию поражений с учетом прошлого сезона удалось прервать ничьей с «Тураном» (1:1).

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    • 9 апреля «Кайсар» одержал первую победу в сезоне, обыграв на своем поле «Каспий» со счетом 2:1.

    В гостях у «Кайсара» всего две победы в десяти последних поединках. За 4 поединка команда смогла выиграть лишь раз.

    Прогноз и ставка

    После 3:0 в ноябре «Тобол» считается фаворитом. Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.45 на поебуд хозяев, 4.10 на ничью и 7.30 на победу «Кайсара».

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    «Тобол» мало пропускал на старте сезона, чего не скажешь про гостей — 8 голов в четырех турах.

    Также учитывая результат прошлой очной встречи, смеем предположить, что «Тобол» победит и еще с отрывом. Ставка — победа «Тобола» с форой -1 за 1.76.

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