В 5 туре казахской Премьер-лиги «Тобол» дома встретится с «Кайсаром» на поле стадиона «Центральный». Игра состоится 14 апреля в 14:00 мск. «Тобол» — «Кайсар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

«Тобол» идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата. Он набрал 8 очков в четырех матчах, дважды сыграв вничью и одержав две победы.

Хозяева являются вторыми по надежности обороны. У них всего 2 пропущенных гола в четырех турах. Команда всухую обыграла «Жетысу» (2:0) и «Акжайык» (2:0).

Также у «Тобола» было две ничьи — с «Астаной» и «Актобе». В обоих случаях игра заканчивалась со счетом 1:1.

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На данный момент в чемпионате на своем поле коллектив не проигрывает 4 матча подряд — три победы и ничья.

«Кайсар»

«Кайсар» является восьмой командой турнира с четырьмя очками на счету. Клуб провалил старт из-за двух поражения подряд.

Гости проиграли 2:3 «Таразу» и 0:3 «Кайрату». Четырехматчевую серию поражений с учетом прошлого сезона удалось прервать ничьей с «Тураном» (1:1).

9 апреля «Кайсар» одержал первую победу в сезоне, обыграв на своем поле «Каспий» со счетом 2:1.

В гостях у «Кайсара» всего две победы в десяти последних поединках. За 4 поединка команда смогла выиграть лишь раз.

Прогноз и ставка

После 3:0 в ноябре «Тобол» считается фаворитом. Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.45 на поебуд хозяев, 4.10 на ничью и 7.30 на победу «Кайсара».

«Тобол» мало пропускал на старте сезона, чего не скажешь про гостей — 8 голов в четырех турах.

Также учитывая результат прошлой очной встречи, смеем предположить, что «Тобол» победит и еще с отрывом. Ставка — победа «Тобола» с форой -1 за 1.76.