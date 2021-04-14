«Тобол»
«Тобол» идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата. Он набрал 8 очков в четырех матчах, дважды сыграв вничью и одержав две победы.
Хозяева являются вторыми по надежности обороны. У них всего 2 пропущенных гола в четырех турах. Команда всухую обыграла «Жетысу» (2:0) и «Акжайык» (2:0).
Также у «Тобола» было две ничьи — с «Астаной» и «Актобе». В обоих случаях игра заканчивалась со счетом 1:1.
На данный момент в чемпионате на своем поле коллектив не проигрывает 4 матча подряд — три победы и ничья.
«Кайсар»
«Кайсар» является восьмой командой турнира с четырьмя очками на счету. Клуб провалил старт из-за двух поражения подряд.
Гости проиграли 2:3 «Таразу» и 0:3 «Кайрату». Четырехматчевую серию поражений с учетом прошлого сезона удалось прервать ничьей с «Тураном» (1:1).
9 апреля «Кайсар» одержал первую победу в сезоне, обыграв на своем поле «Каспий» со счетом 2:1.
В гостях у «Кайсара» всего две победы в десяти последних поединках. За 4 поединка команда смогла выиграть лишь раз.
Прогноз и ставка
После 3:0 в ноябре «Тобол» считается фаворитом. Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.45 на поебуд хозяев, 4.10 на ничью и 7.30 на победу «Кайсара».
«Тобол» мало пропускал на старте сезона, чего не скажешь про гостей — 8 голов в четырех турах.
Также учитывая результат прошлой очной встречи, смеем предположить, что «Тобол» победит и еще с отрывом. Ставка — победа «Тобола» с форой -1 за 1.76.