«Каспий» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 5-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 13:00 мск. «Каспий» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каспий»

«Каспий» нынешний сезон начал довольно неплохо. Разумеется, в аспекте своих весьма скромных возможностей и задач.

В четырех стартовых поединках «Каспий» набрал 4 очка. Команда на текущий момент расположилась на 7 месте.

В минувшем туре «Каспий» не смог разжиться очками. Выезд в гости к «Кайсару» завершился обидным поражением (2:1), хотя команда открыла счет на экваторе первого тайма.

Все прогнозы на футбол

Поединки против «Кайрата» команде даются с огромнейшей натугой. Из трех матчей команда дважды уступила при одной ничьей, причем в том самом случае речь идет о кубковом противостоянии. Тогда алмаатинцы победили в серии пенальти.

«Кайрат»

«Кайрат» чемпионат начал, как и подобает претенденту на чемпионство. Тем более, алмаатинцы в минувшем сезоне стали триумфаторами.

В минувшем туре «Кайрат» дома буквально деклассировал «Туран». На пять точных выстрелов подопечных Шпилевского скромные гости ответили лишь одним.

«Кайрат» после 4 туров захватил лидерство. Команда набрала 10 очков при разнице мячей 12:3. Почти идеальный старт!

Единственная потеря очков случилась в третьем туре чемпионата. Тогда «Кайрат» не сумел обыграть «Тараз» (2:2), причем ничью команде спас неувядающий Вагнер Лав.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.61, на ничью за 4.12, а на «Каспий» — за 4.94

Хозяева стартовали весьма неплохо, но с чемпионом им тягаться не под силу.

«Кайрат» по всем параметрам выглядит сильнее соперника, что и продемонстрирует наглядно.

Гости шикарно атакуют и вообще, выглядят на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Кайрата» с коэффициентом 1.61