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    Чемпион выиграет и пропустит

    «Кайрат» — «Тараз». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Казахстана, 5 апреля 2021 года

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    «Кайрат»
    5 апреля в Алматы «Кайрат» сыграет с «Таразом» в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу сезона 2021 года. Поединок начнется в 14:00 по мск. «Кайрат» — «Тараз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайрат»

    По итогам прошлого сезона «Кайрат» впервые с 2004 года завоевал золотые награды чемпионата Казахстана, тем самым став 3-кратным обладателем данного трофея.

    «Желто-черные» начали этот сезон с Суперкубка Казахстана. На полуфинальной стадии они по пенальти проиграли «Тоболу» (3:3, пен. 2:4), а в игре за третье место переиграли карагандинский «Шахтер» (2:1).

    Внутреннее первенство команда из Алматы начала хорошо, выиграв обе проведенные встречи, не пропустив в этих поединках ни одного гола в свои ворота.

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    В первом туре «Кайрат» на своем поле одолел «Жетысу» со счетом 2:0, а потом разгромил на выезде «Кайсар» (3:0), играя с 38-й минуты в численном большинстве.

    «Тараз»

    «Тараз» завершил прошлый чемпионат Казахстана на восьмом месте среди 11 участников, набрав в 20 играх 23 очка, значительно опередив зону вылета.

    В минувшем первенстве «крепость» добыла пять викторий, восемь поединков свела вничью и потерпела семь поражений, забила 19 мячей, а пропустила в свои ворота 23 гола.

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    • Стартовал коллектив в новом сезоне с выездной виктории над «Кайсаром» со счетом 3:2, после чего расписал домашнюю мировую с «Кызылжаром», сыграв 0:0.

    В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними победами — 2:1 и 0:1. За последние восемь очных встреч семь раз побеждал «Кайрат».

    Прогноз и ставка на «Кайрат» — «Тараз»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кайрата» предлагают — 1.28.

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    На викторию «Тараза» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.20.

    Прогнозируем в данном поединке викторию хозяев, но думаем, что они не смогут сохранит теперь свои ворота на замке. Наша ставка — П1 + обе забьют.

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