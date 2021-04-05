«Кайрат»
По итогам прошлого сезона «Кайрат» впервые с 2004 года завоевал золотые награды чемпионата Казахстана, тем самым став 3-кратным обладателем данного трофея.
«Желто-черные» начали этот сезон с Суперкубка Казахстана. На полуфинальной стадии они по пенальти проиграли «Тоболу» (3:3, пен. 2:4), а в игре за третье место переиграли карагандинский «Шахтер» (2:1).
Внутреннее первенство команда из Алматы начала хорошо, выиграв обе проведенные встречи, не пропустив в этих поединках ни одного гола в свои ворота.
В первом туре «Кайрат» на своем поле одолел «Жетысу» со счетом 2:0, а потом разгромил на выезде «Кайсар» (3:0), играя с 38-й минуты в численном большинстве.
«Тараз»
«Тараз» завершил прошлый чемпионат Казахстана на восьмом месте среди 11 участников, набрав в 20 играх 23 очка, значительно опередив зону вылета.
В минувшем первенстве «крепость» добыла пять викторий, восемь поединков свела вничью и потерпела семь поражений, забила 19 мячей, а пропустила в свои ворота 23 гола.
Стартовал коллектив в новом сезоне с выездной виктории над «Кайсаром» со счетом 3:2, после чего расписал домашнюю мировую с «Кызылжаром», сыграв 0:0.
В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними победами — 2:1 и 0:1. За последние восемь очных встреч семь раз побеждал «Кайрат».
Прогноз и ставка на «Кайрат» — «Тараз»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кайрата» предлагают — 1.28.
На викторию «Тараза» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.20.
Прогнозируем в данном поединке викторию хозяев, но думаем, что они не смогут сохранит теперь свои ворота на замке. Наша ставка — П1 + обе забьют.