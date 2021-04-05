5 апреля в Алматы «Кайрат» сыграет с «Таразом» в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу сезона 2021 года. Поединок начнется в 14:00 по мск. «Кайрат» — «Тараз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

По итогам прошлого сезона «Кайрат» впервые с 2004 года завоевал золотые награды чемпионата Казахстана, тем самым став 3-кратным обладателем данного трофея.

«Желто-черные» начали этот сезон с Суперкубка Казахстана. На полуфинальной стадии они по пенальти проиграли «Тоболу» (3:3, пен. 2:4), а в игре за третье место переиграли карагандинский «Шахтер» (2:1).

Внутреннее первенство команда из Алматы начала хорошо, выиграв обе проведенные встречи, не пропустив в этих поединках ни одного гола в свои ворота.

Все прогнозы на футбол

В первом туре «Кайрат» на своем поле одолел «Жетысу» со счетом 2:0, а потом разгромил на выезде «Кайсар» (3:0), играя с 38-й минуты в численном большинстве.

«Тараз»

«Тараз» завершил прошлый чемпионат Казахстана на восьмом месте среди 11 участников, набрав в 20 играх 23 очка, значительно опередив зону вылета.

В минувшем первенстве «крепость» добыла пять викторий, восемь поединков свела вничью и потерпела семь поражений, забила 19 мячей, а пропустила в свои ворота 23 гола.

Стартовал коллектив в новом сезоне с выездной виктории над «Кайсаром» со счетом 3:2, после чего расписал домашнюю мировую с «Кызылжаром», сыграв 0:0.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними победами — 2:1 и 0:1. За последние восемь очных встреч семь раз побеждал «Кайрат».

Прогноз и ставка на «Кайрат» — «Тараз»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кайрата» предлагают — 1.28.

На викторию «Тараза» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.20.

Прогнозируем в данном поединке викторию хозяев, но думаем, что они не смогут сохранит теперь свои ворота на замке. Наша ставка — П1 + обе забьют.