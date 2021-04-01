В четверг, 1 апреля, в 32-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своей арене сразится с «Картахеной». Стартовый свисток будет дан в 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

У «Сарагосы» на счету находится 34 набранных балла, позволяющие ей расположится на 16 позиции в турнирной таблице Сегунды, но зона вылета находится на расстоянии всего трех пунктов.

В минувшем туре первенства «арагонцы» расписали гостевую мировую с «Логроньесом» (1:1), а игровым днем ранее переиграли в родных стенах «Мирандес» со счетом 1:0.

Перед этим коллектив уступил в трех из четырех проведенных игр (две на выезде и одну дома), а также добыл одну викторию, одолев на своей территории «Тенерифе» — 1:0.

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В родных стенах «Сарагоса» заработала львиную долю своих баллов, 25 из 34. Она добилась семи викторий, а также по четыре раза играла вничью и уступала, разница мячей — 15:11.

«Картахена»

Перед стартом данного тура «Картахена» с 30 очками находится в зоне вылета, на 21 месте, однако 18 безопасная позиция находится на расстоянии всего одного балла.

«Подводники» в чемпионате не могут выиграть на протяжении последних четырех встреч. Всего в отрезке минувших семи игр они смогли добыть только одну викторию, переиграв дома 1:0 «Леганес» в конце февраля.

После этого они два матча проиграли и дважды сыграли вничью. Одна из мировых была в минувшем туре на своей арене с «Малагой» (1:1), а игровым днем ранее они уступили в гостях «Альбасете» (0:2).

Вне родных стен «Картахена» разжилась только десятью баллами из 30 общих. Она выиграла два матча, четыре раза сыграла вничью и девять раз была повержена, разница мячей — 11:24.

В первом круге эти коллективы поделили очки, сыграв 1:1.

Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Картахена»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.16.

На викторию «Картахены» дают — 4.02, ничья оценена — в 2.98.

На выезде «Картахена» проиграла последние три встречи, а выиграть не может в последних семи играх. Прогнозируем, что на этот раз гости смогут прервать свою серию гостевых фиаско, минимум не уступив.