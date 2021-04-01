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    «Подводники» устоят в выездной игре с «арагонцами»?

    «Сарагоса» — «Картахена». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат Испании, 1 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Картахена»
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    Футболист «Картахены»
    В четверг, 1 апреля, в 32-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своей арене сразится с «Картахеной». Стартовый свисток будет дан в 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сарагоса»

    У «Сарагосы» на счету находится 34 набранных балла, позволяющие ей расположится на 16 позиции в турнирной таблице Сегунды, но зона вылета находится на расстоянии всего трех пунктов.

    В минувшем туре первенства «арагонцы» расписали гостевую мировую с «Логроньесом» (1:1), а игровым днем ранее переиграли в родных стенах «Мирандес» со счетом 1:0.

    Перед этим коллектив уступил в трех из четырех проведенных игр (две на выезде и одну дома), а также добыл одну викторию, одолев на своей территории «Тенерифе» — 1:0.

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    В родных стенах «Сарагоса» заработала львиную долю своих баллов, 25 из 34. Она добилась семи викторий, а также по четыре раза играла вничью и уступала, разница мячей — 15:11.

    «Картахена»

    Перед стартом данного тура «Картахена» с 30 очками находится в зоне вылета, на 21 месте, однако 18 безопасная позиция находится на расстоянии всего одного балла.

    «Подводники» в чемпионате не могут выиграть на протяжении последних четырех встреч. Всего в отрезке минувших семи игр они смогли добыть только одну викторию, переиграв дома 1:0 «Леганес» в конце февраля.

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    • После этого они два матча проиграли и дважды сыграли вничью. Одна из мировых была в минувшем туре на своей арене с «Малагой» (1:1), а игровым днем ранее они уступили в гостях «Альбасете» (0:2).

    Вне родных стен «Картахена» разжилась только десятью баллами из 30 общих. Она выиграла два матча, четыре раза сыграла вничью и девять раз была повержена, разница мячей — 11:24.

    В первом круге эти коллективы поделили очки, сыграв 1:1.

    Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Картахена»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Картахены» дают — 4.02, ничья оценена — в 2.98.

    На выезде «Картахена» проиграла последние три встречи, а выиграть не может в последних семи играх. Прогнозируем, что на этот раз гости смогут прервать свою серию гостевых фиаско, минимум не уступив.

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    Прогноз и ставка на матч «Сарагоса» — «Картахена» 01.04.2021 в 22:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.75.
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