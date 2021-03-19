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    Вновь будет обоюдный обмен голами?

    «Кайсар» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Казахстана, 19 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсар» — «Кайрат»
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    Игрок «Кайрата»
    19 марта «Касар» на своем поле сыграет с «Кайратом» во втором туре чемпионата Казахстана по футболу сезона 2021 года. Поединок начнется в 13:00 по мск. «Кайсар» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайсар»

    «Кайсар» в минувшем чемпионате Казахстана финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице среди 11 участников, набрав в 20 играх 24 балла.

    Клуб из Кызылорды за всю турнирную дистанцию прошлогоднего первенства по шесть раз побеждал и играл вничью, а также восемь раз был поверженным. Разница мячей в этих встречах составила 20:23.

    Новый сезон «степные волки» начали с домашнего поражения от «Тараза» (2:3), который прошлый чемпионат завершил строкой ниже. Отметим, что хозяева к 22-й минуте вели 2:0, но уже в концу первой 45-минутки пропустили трижды.

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    Сейчас у «Кайсара» 3-матчевая проигрышная серия в казахском первенстве, длящаяся еще с прошлого сезона.

    «Кайрат»

    В прошлом сезоне «Кайрат» выиграл золотые медали, став таким образом 3-кратным чемпионом Казахстана. До этого он последний раз брал награду высшей пробы аж в 2004 году.

    В 20 поединках прошлогоднего первенства клуб из Алматы одержал 14 викторий, а также по три раза играл вничью и уступал, забил в этих поединках 48 голов, а пропустил только 19.

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    • «Желто-черные» начали этот сезон с Суперкубка Казахстана, где на полуфинальной стадии они по пенальти проиграли «Тоболу» (3:3, пен. 2:4), а в игре за третье место переиграли карагандинский «Шахтер» (2:1).

    В первом туре чемпионата «Кайрат» на своей территории обыграл «Жетысу» со счетом 2:0, забив оба гола в течении трех минут, с 69-й по 72-й минуты.

    В прошлом сезоне «Кайрат» дома обыграл «Кайсар» (2:1) а в Кызылорды была ничья 2:2.

    Прогноз и ставка на «Кайсар» — «Кайрат»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кайрата» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Кайсара» дают — 4.52, ничья оценена — в 3.60.

    Зачастую в играх между собой эти клубы обмениваются голами. Прогнозируем, что и данная встреча не станет исключением. Наша ставка — обе забьют: да.

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