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    «Кайрат» начнет результативно

    «Кайрат» — «Жетысу». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат Казахстана, 13 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Жетысу»
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    Вагнер Лав
    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Жетысу» в рамках 1-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 13 марта, начало — в 12:00 мск. «Кайрат» — «Жетысу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайрат»

    «Кайрат» в новом сезоне наверняка постарается повторить успех сезона минувшего. Тогда, напомним, алмаатинцы добыли долгожданный чемпионский титул.

    Наличие в составе команды такого мастера, как Вагнер Лав, несомненно, прибавляет «Кайрату» шансов на титул. Да и кроме бразильца у команды есть, на кого рассчитывать.

    С «Жетысу» «Кайрат» играет вполне успешно. В пяти последних матчах алмаатинцы добыли три победы при одном поражении.

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    В минувшем чемпионате «Кайрат» во встречах с «Жетысу» взял максимальные шесть очков. Причем обе победы вышли уверенными — 3:0 и 4:2.

    «Жетысу»

    Для «Жетысу» нынешний сезон сразу начинается с тяжелейшего испытания на прочность. Сразу гостить у чемпиона страны — удовольствие ниже среднего.

    Прошлый чемпионат команда завершила на 6 месте. Причем от еврокубковой четвертой позиции «Жетысу» отстал на 4 очка.

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  • 08/03/2021

    • К слову, команда завершила прошедший чемпионат с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (27:28). Вероятно, проблемы в обороне остались нерешенными.

    Даже в контрольном поединке с молодым «Чертаново» команда не продемонстрировала надежность в тылах. Поражение от представителя ФНЛ (2:1) было обидным, учитывая тот факт, что «Жетысу» открыл счет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.45, на ничью за 4.30, а на «Жетысу» — за 6.90

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    Чемпион Казахстана наверняка постарается доказать правильность слов своего гимна, и «лучшие люди страны» будут стремиться начать новый сезон с победы.

    «Жетысу» крайне слаб в обороне, к тому же неудачно играет против «Кайрата».

    Гости имеют серьезные проблемы в обороне, так что явно быстро пропустят от чемпиона. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.75

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