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    Чемпион стартует с «сухой» виктории?

    «Кайрат» — «Жетысу». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Казахстана, 13 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Жетысу»
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    «Кайрат»
    В Алматы 13 марта «Кайрат» сыграет с «Жетысу» в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона 2021 года. Поединок стартует в 14:00 по мск. «Кайрат» — «Жетысу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайрат»

    В прошлом сезоне «Кайрат» выиграл золотые медали, став таким образом 3-кратным чемпионом Казахстана. До этого он последний раз брал награду высшей пробы аж в 2004 году.

    В 20 поединках прошлогоднего первенства клуб из Алматы одержал 14 викторий, а также по три раза играл вничью и уступал, забил в этих поединках 48 голов, а пропустил только 19.

    «Желто-черные» уже провели два официальных матча в новом году, состоявшиеся в Суперкубке Казахстана. На полуфинальной стадии они по пенальти проиграли «Тоболу» (3:3, пен. 2:4), а в игре за третье место переиграли карагандинский «Шахтер» (2:1).

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    Помимо этих встреч, «Кайрат» провел восемь контрольных матчей, где только дважды побеждал, раз сыграл вничью и пять раз был повержен, при этом пропуская каждый раз. Отметим, что пять его соперников были представители России.

    «Жетысу»

    «Жетысу» финишировал в прошлом чемпионате Казахстана на шестом месте в турнирной таблице, отстав на четыре балла от четвертой еврокубковой строки.

    За всю турнирную дистанцию клуб из Талдыкоргана девять раз праздновал виктории, одну игру свел вничью и потерпел десять фиаско, разница забитых и пропущенных в этих поединках составила 27:28.

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  • 03/03/2021

    • Свой последний официальный матч «семиреченцы» провели 30 ноября, обыграв тогда в родных стенах со счетом 3:0 «Каспий Актау» в чемпионате страны. В новом году они провели лишь один спарринг, где проиграли 1:2 российскому «Чертаново» из ФНЛ.

    В прошлом сезоне «Кайрат» дважды обыграл «Жетысу»: 3:0 дома и 4:2 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Жетысу» дают — 5.90, ничья оценена — в 3.90.

    Действующий чемпион в матчах этого года еще ни разу не сохранил свои ворота на замке. Ожидаем, что в этом поединке данная тенденция прервется и «Кайрат» не пропустит, выиграв эту игру. Наш прогноз и ставка — «Кайрат» победит и не пропустит.

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