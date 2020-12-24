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    «Нефтчи» покажет, кто в доме хозяин

    «Нефтчи» — «Кешля». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на чемпионат Азербайджана 24 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Кешля»
    Салахат Агаев
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Кешлей» в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Нефтчи» — «Кешля».

    «Нефтчи»

    В минувшем туре «Нефтчи» на выезде переиграл «Сабах». Лидер дважды огорчил ворота бакинских земляков.

    Вообще, «Нефтчи» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Сейчас в активе у команды 21 очко, что на один пункт больше, чем у конкурента «Карабаха».

    Парадокс, но, несмотря на лидерство, «Нефтчи» имеет нулевую разницу забитых и пропущенных мячей (13:13). Где еще такое можно увидеть?! Только в Азербайджане!

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    С «Кешлей» «нефтяники» играют довольно успешно. Из 5 последних свиданий в активе «Нефтчи» 3 победы при одном поражении и одной ничьей.

    «Кешля»

    «Кешля» находится на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. При этом команда набрала 13 очков, что лишь на 3 больше, чем у аутсайдера «Сабаха».

    Выезд в гости к лидеру ничего позитивного «Кешле» не сулит, но шанс разжиться очками имеется. Правда, отстоять даже ничью будет непросто.

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    • В минувшем туре «Кешля» дома уступила «Сабаилу» (0:2). До того была ничья с «Сабахом» (1:1).

    Последний выигрыш команды пришелся еще на начало ноября. Тогда дома была обыграна «Габала» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.65, на ничью за 3.62, а на «Кешлю» — за 5.10.

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    «Нефтчи» — лидер чемпионата, хоть по потерянным очкам уступает «Карабаху».

    «Кешля» ни на что не претендует. Более того, команда может оказаться в эпицентре борьбы за выживание.

    «Нефтчи» и успешно играет против «Кешли», к тому же борется за чемпионский титул. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» с коэффициентом 1.65 0

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    «Нефтчи» — «Кешля». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на чемпионат Азербайджана 24 декабря 2020 года. Прогноз на «Нефтчи» — «Кешля». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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