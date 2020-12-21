«Коньяспор» — «Сивасспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на чемпионат Турции 21 декабря 2020 года

«Коньяспор»
В минувшем туре «Коньяспор» на выезде самым драматичным образом уступил «Анкарагюнджю». Счет в матче больше напомнил хоккей — 4:3.
Тем более, обидно команде может быть за то, что решающий гол она пропустила на предпоследней минуте матча, к тому же с пенальти. Такая вот драматургия!
Команда довольно надежна в обороне — 11 пропущенных мячей в 11 матчах. Причем предыдущий поединок словно выпал из сонма предыдущих.
Пора бы «Коньяспору» улучшать свои атакующие показатели, ведь с 15 забитыми мячами претендовать на подъем вверх будет проблематично. Тем более, без травмированного форварда Артема Кравца.
«Сивасспор»
«Сивасспор» находится на 16 месте в турнирной таблице Суперлиги. 11 очков — небольшой улов, к тому же команда забила лишь 9 мячей…
…Однако преуспевает в обороне. Все-таки 12 пропущенных мячей — не так много. При этом цели у клуба куда более честолюбивые, но для их реализации нужно срочно улучшать результаты.
В минувшем туре «Сивасспору» удалось расписать мировую с «Антальяспором». В том поединке соперники так и не удосужились открыть счет.
Нет сомнений, что в Конью «Сивасспор» отправляется за пополнением очкового багажа. Видимо, хотя бы один балл гостям добыть удастся.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Коньяспор» за 2.27, на ничью за 3.10, а на «Сивасспор» — за 3.50.
Гостям в срочном порядке нужно улучшать свои атакующие показатели. Так почему бы не начать это делать в этом матче?!
Гости не проигрывали в чемпионате с конца прошлого месяца, и явно стремятся продлить успешную серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Сивасспора» или ничья с коэффициентом 1.63 0