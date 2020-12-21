«Коньяспор» — «Сивасспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на чемпионат Турции 21 декабря 2020 года

«Коньяспор» сыграет на своем поле с «Сивасспором» в рамках 13-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Коньяспор» — «Сивасспор».

«Коньяспор»

В минувшем туре «Коньяспор» на выезде самым драматичным образом уступил «Анкарагюнджю». Счет в матче больше напомнил хоккей — 4:3.

Тем более, обидно команде может быть за то, что решающий гол она пропустила на предпоследней минуте матча, к тому же с пенальти. Такая вот драматургия!

Команда довольно надежна в обороне — 11 пропущенных мячей в 11 матчах. Причем предыдущий поединок словно выпал из сонма предыдущих.

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Пора бы «Коньяспору» улучшать свои атакующие показатели, ведь с 15 забитыми мячами претендовать на подъем вверх будет проблематично. Тем более, без травмированного форварда Артема Кравца.

«Сивасспор»

«Сивасспор» находится на 16 месте в турнирной таблице Суперлиги. 11 очков — небольшой улов, к тому же команда забила лишь 9 мячей…

…Однако преуспевает в обороне. Все-таки 12 пропущенных мячей — не так много. При этом цели у клуба куда более честолюбивые, но для их реализации нужно срочно улучшать результаты.

В минувшем туре «Сивасспору» удалось расписать мировую с «Антальяспором». В том поединке соперники так и не удосужились открыть счет.

Нет сомнений, что в Конью «Сивасспор» отправляется за пополнением очкового багажа. Видимо, хотя бы один балл гостям добыть удастся.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Коньяспор» за 2.27, на ничью за 3.10, а на «Сивасспор» — за 3.50.

Гостям в срочном порядке нужно улучшать свои атакующие показатели. Так почему бы не начать это делать в этом матче?!

Гости не проигрывали в чемпионате с конца прошлого месяца, и явно стремятся продлить успешную серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Сивасспора» или ничья с коэффициентом 1.63 0