ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКлопп и «Ливерпуль» на пути к чемпионству Россия — ЧехияПобеда без феерии. Сборная России выдержала чешский ураган «Барселона»Примера. «Атлетико» обыграл «Эльче», «Барса» потеряла очки на «Камп Ноу»
  • 01:30
    • «Лион» обыграл «Ниццу» и возглавил Лигу 1
  • 22:27
    • «Бавария» вырвала победу у «Байера» и возглавила таблицу Бундеслиги
  • 00:41
    • «Ювентус» разгромил «Парму», Роналду забил два мяча
  • 22:24
    • «Эвертон» продлил неудачную серию «Арсенала»
  • 21:03
    • В «Сочи» отреагировали на возможное возвращение Кокорина
  • 20:22
    • Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб
  • 20:13
    • «Барселона» не сумела выиграть у «Валенсии»
    Все новости спорта

    «Сивасспор» едет в Конью за очками

    «Коньяспор» — «Сивасспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на чемпионат Турции 21 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Сивасспор»
    Огюз Каган
    «Коньяспор» сыграет на своем поле с «Сивасспором» в рамках 13-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Коньяспор» — «Сивасспор».
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 21 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Коньяспор»

    В минувшем туре «Коньяспор» на выезде самым драматичным образом уступил «Анкарагюнджю». Счет в матче больше напомнил хоккей — 4:3.

    Тем более, обидно команде может быть за то, что решающий гол она пропустила на предпоследней минуте матча, к тому же с пенальти. Такая вот драматургия!

    Команда довольно надежна в обороне — 11 пропущенных мячей в 11 матчах. Причем предыдущий поединок словно выпал из сонма предыдущих.

    Все прогнозы на футбол

    Пора бы «Коньяспору» улучшать свои атакующие показатели, ведь с 15 забитыми мячами претендовать на подъем вверх будет проблематично. Тем более, без травмированного форварда Артема Кравца.

    «Сивасспор»

    «Сивасспор» находится на 16 месте в турнирной таблице Суперлиги. 11 очков — небольшой улов, к тому же команда забила лишь 9 мячей…

    …Однако преуспевает в обороне. Все-таки 12 пропущенных мячей — не так много. При этом цели у клуба куда более честолюбивые, но для их реализации нужно срочно улучшать результаты.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В минувшем туре «Сивасспору» удалось расписать мировую с «Антальяспором». В том поединке соперники так и не удосужились открыть счет.

    Нет сомнений, что в Конью «Сивасспор» отправляется за пополнением очкового багажа. Видимо, хотя бы один балл гостям добыть удастся.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Коньяспор» за 2.27, на ничью за 3.10, а на «Сивасспор» — за 3.50.

    Гостям в срочном порядке нужно улучшать свои атакующие показатели. Так почему бы не начать это делать в этом матче?!

    Гости не проигрывали в чемпионате с конца прошлого месяца, и явно стремятся продлить успешную серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Сивасспора» или ничья с коэффициентом 1.63 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Брест — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ден Хааг — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Кальяри — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Интер — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дижон — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фрайбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • 14:00 14/12/2020     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • 15:00 14/12/2020     Неймар сыграет против «Барселоны»
  • Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии
    • 21:59 14/12/2020
    «Коньяспор» — «Сивасспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на чемпионат Турции 21 декабря 2020 года. Прогноз на «Коньяспор» — «Сивасспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры