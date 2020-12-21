«Антальяспор» — «Кайсериспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.84 на чемпионат Турции 21 декабря 2020 года

«Антальяспор» сыграет на своем поле с «Кайсериспором» в рамках 13-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Антальяспор» — «Кайсериспор».

«Антальяспор»

В минувшем туре «Антальяспор» на выезде взял один балл. Дело было в матче с «Сивасспором», а на табло так и остались гореть унылые нули.

Сейчас «Антальяспор» занимает 15 строчку в турнирной таблице. В активе у команды из Антальи 14 набранных очков, что на 4 больше, чем у представителей опасной зоны Суперлиги.

Команда слабовато атакует, что давно является проблемой. Подумать только, но в 12 матчах Суперлиги «Антальяспор» забил те же 12 мячей, пропустив 16 раз.

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В трех последних матчах с «Кайсериспором» «Антальяспор» трижды играл вничью. Причем два последних поединка завершились боевым паритетом — 2:2.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» все еще пребывает в группе вылета. Неприятное 18 место с 11 очками в активе — таков слабенький улов команды.

Атака у команды не просто действует неубедительно, а вовсе — почти забыла, что такое забивать! Шутка ли, но в 11 встречах «Кайсериспор» лишь 6 раз оставлял автографы в воротах соперников.

В минувшем туре «Кайсериспору» удалось расписать мировую с «Трабзонспором». Правда, голов в том матче не было.

Разумеется, в этом матче команда явно постарается добыть хотя бы один балл. Тем более, играть предстоит не с самым мощным оппонентом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Антальяспор» за 1.95, на ничью за 3.48, а на «Кайсериспор» — за 4.18.

В последних матчах между собой соперники огорчали друг друга. Видимо, так же случится и на сей раз.

Для улучшения турнирного положения, обеим командам нужно непременно искать счастья у ворот соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.84 0