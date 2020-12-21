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    «Антальяспор» и «Кайсериспор» снова обменяются любезностями

    «Антальяспор» — «Кайсериспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.84 на чемпионат Турции 21 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Кайсериспор»
    Нури Шахин
    «Антальяспор» сыграет на своем поле с «Кайсериспором» в рамках 13-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Антальяспор» — «Кайсериспор».
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Декабря 2020 года
    Антальяспор
  • Антальяспор
    •  Антальяспор 19:00 Кайсериспор Кайсериспор
  • Кайсери
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Антальяспор»

    В минувшем туре «Антальяспор» на выезде взял один балл. Дело было в матче с «Сивасспором», а на табло так и остались гореть унылые нули.

    Сейчас «Антальяспор» занимает 15 строчку в турнирной таблице. В активе у команды из Антальи 14 набранных очков, что на 4 больше, чем у представителей опасной зоны Суперлиги.

    Команда слабовато атакует, что давно является проблемой. Подумать только, но в 12 матчах Суперлиги «Антальяспор» забил те же 12 мячей, пропустив 16 раз.

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    В трех последних матчах с «Кайсериспором» «Антальяспор» трижды играл вничью. Причем два последних поединка завершились боевым паритетом — 2:2.

    «Кайсериспор»

    «Кайсериспор» все еще пребывает в группе вылета. Неприятное 18 место с 11 очками в активе — таков слабенький улов команды.

    Атака у команды не просто действует неубедительно, а вовсе — почти забыла, что такое забивать! Шутка ли, но в 11 встречах «Кайсериспор» лишь 6 раз оставлял автографы в воротах соперников.

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    В минувшем туре «Кайсериспору» удалось расписать мировую с «Трабзонспором». Правда, голов в том матче не было.

    Разумеется, в этом матче команда явно постарается добыть хотя бы один балл. Тем более, играть предстоит не с самым мощным оппонентом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Антальяспор» за 1.95, на ничью за 3.48, а на «Кайсериспор» — за 4.18.

    В последних матчах между собой соперники огорчали друг друга. Видимо, так же случится и на сей раз.

    Для улучшения турнирного положения, обеим командам нужно непременно искать счастья у ворот соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.84 0

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