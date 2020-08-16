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    «Хаммарбю» — «Эльфсборг». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Швеции 16 августа 2020 год

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Хаммарбю» — «Эльфсборг»
    Абдул Халили
    В воскресенье, 16 августа, в 16-м туре чемпионата Швеции по футболу «Хаммарбю» в Стокгольме на стадионе «Теле2 Арена» сыграет с «Эльфсборгом». Начало — в 15:30 по мск. Прогноз на «Хаммарбю» — «Эльфсборг».

    «Хаммарбю»

    «Хаммарбю» по итогам первого круга шведского первенства разместился на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке 23 очка и отстает от третьего места на три балла.

    На данный момент у столичного коллектива 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой «зелено-белые» две встречи свели вничью и три раза праздновали победу.

    В своем последнем сыгранном матче клуб из Стокгольма на выезде одолел «Норрчепинг» (2:1), а перед этим с аналогичным счетом обыграл в дерби «Юргорден».

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    • В родных стенах в текущем розыгрыше Аллсвенскан «Хаммарбю» смог добыть три виктории, столько же игр сыграл вничью и раз был повержен, разница мячей — 8:4.

    «Эльфсборг»

    После первого круга «Эльфсборг» с 30 набранными очками расположился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Швеции, отставая от лидера на четыре очка.

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    У клуба из Буроса сейчас 7-матчевая беспроигрышная серия, где он пять поединков выиграл и дважды делил очки с оппонентом.

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    В последних трех встречах «желто-черные» праздновали виктории. Сперва в этот период они на выезде поочередно переиграли АИК (2:1) и «Эстерсунд» (1:0), а в минувшем туре дома положили на лопатки «Фалькенберг» (4:2).

    «Эльфсборг» в текущем первенстве имеет первую гостевую статистику, выиграв пять встреч при двух ничьих и одном фиаско, разница мячей — 12:9.

    В первом круге в Буросе команды расписали мировую (2:2), в прошлом чемпионате «Хаммарбю» дома победил (5:2), а в другом матче была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Хаммарбю» — «Эльфсборг»

    Как правило, очные противостояния этих клубов проходят с обоюдно забитыми мячами. Наверняка и в этой встрече оппоненты обменяются голами. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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    «Хаммарбю» — «Эльфсборг». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Швеции 16 августа 2020 год. Прогноз на «Хаммарбю» — «Эльфсборг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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