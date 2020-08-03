«Лиепая» — «Рига». Прогноз (к. 2.36) и ставки на матч чемпионата Латвии по футболу 3 августа 2020 года

В 12 туре латвийской Высшей лиги «Лиепая» будет принимать ФК «Рига». Игра пройдет на стадионе «Даугава» 3 августа. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Лиепая» — «Рига».

«Лиепая»

По итогам 10 туров «Лиепая» занимает седьмое место с 11 очками. Команда на восемь баллов опережает 10-ю строчку в зоне вылета.

Тем не менее, девятую позицию, которая требует проведения матчей плей-офф за выживание, коллектив опережает лишь по разнице мячей.

После удачного старта в виде двух побед клуб потерпел четыре поражения кряду и в пяти поединках не знал побед.

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22 июля он победил «Елгаву», что остается на сегодня его последней победой. Затем «Лиепая» разошлась миром с «Даугавпилсом» (1:1) и уступила «Метте/ЛУ» (1:2) в прошлом туре.

«Рига»

Команда Олега Кононова лидирует в латвийской Высшей лиге с 30 очками (на 3 балла обгоняя РФС). Она одержала 10 побед в 11 матчах, при разнице мячей 26-7.

Единственное поражение случилось в гостевом матче 2-го тура от юрмальского «Спартака» (1:2), после чего рижане выиграли девять матчей подряд.

В июле «Рига» дома победила «Даугавпилс» (3:1) и «Метту/ЛУ» (2:0), а затем на выезде разгромила «Тукумс» (5:1) и справилась с РФС (2:1).

Затем рижане побеждали скромнее — 1:0, обыграв на дома «Вентспилс» и в гостях одолев «Валмиеру». В прошлом туре был повержен «Спартак» Юрмала (4:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех хозяев оценивается в 5,95, ничья — в 4,35.

Рекомендуем ставить на то, что «Рига» выиграет, и обе команды забьют за 2,36. 0