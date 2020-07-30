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    Сумеет ли «Спартак» обыграть «Ригу» Кононова второй раз за сезон?

    «Рига» — «Спартак». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Латвии по футболу 30 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Рига» — «Спартак»
    Олег Кононов
    В 11 туре латвийской Высшей лиги ФК «Рига» будет принимать юрмальский «Спартак». Игра пройдет на стадионе «Сконто» 30 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Рига» — «Спартак».

    «Рига»

    Команда Олега Кононова лидирует в латвийской Высшей лиге с 27 очками (на 3 балла обгоняя РФС), одержав 9 побед в 10 матчах, при разнице мячей 22-5.

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    Единственное поражение случилось в гостевом матче 2-го тура от юрмальского «Спартака»(1:2), после чего рижане выиграли 8 матчей подряд.

    В июле «Рига» дома победила «Даугавпилс» (3:1) и «Миетту» (2:0), после чего на выезде разгромила «Тукумс» (5:1) и справилась с РФС (2:1).

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  • 27/07/2020

    • В последних матчах рижане побеждали скромнее — 1:0, обыграв на дома «Вентспилс» и в гостях одолев «Валмиеру». Оба раза единственный мяч был забит в последней двадцатиминутке.

    «Спартак» Юрмала

    Юрмальский клуб закончил июнь двумя поражениями: от РФС (1:4) в гостях и от «Вентспилса» (1:2) дома.

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  • 25/07/2020

    • В июле красно-белые продолжили терять очки, сыграв вничью в гостях с «Валмиерой» (2:2), при том, что вели 2:0, и дома поделив очки с «Тукумсом» (1:1).

    Последние три матча «Спартак» выиграл, начав с домашнего разгрома «Елгавы» (4:1) и продолжив победами со счетом 2:0 над «Даугавпилсом» в гостях и «Миеттой» дома.

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    С 17 очками «Спартак» идет на 3-м месте в турнирной таблице, имея матч в запасе. Разница мячей 17-13.

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    «Спартак» в прошлом сезоне проиграл оба матча «Риге» (1:4 и 2:4), а в Риге из последних 8 матчей выиграл лишь раз, в 2017 году, 4 раза сыграв вничью.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Риги» — 1.27, победа «Спартака» — 8.10, ничья — 5.00.

    «Рига» набрала ход, хотя в последних матчах и сбавляет, но на своем поле команда Кононова не уступит «Спартаку».

    Последние встречи команд были результативными. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1,53 и «гол в обоих таймах» за 1.51. 0

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    «Рига» — «Спартак». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Латвии по футболу 30 июля 2020 года. Прогноз на «Рига» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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