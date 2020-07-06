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    «Норрчепинг» снова продлит свою беспроигрышную серию в чемпионате?

    «Норрчепинг» — «Гетеборг». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 6 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Норрчепинг» — «Гетеборг»
    «Норрчепинг» оторвался от Мальме на 4 очка
    В 6 туре шведской Высшей лиги «Норрчепинг» примет на своем поле «Гетеборг». Игра состоится 6 июля на стадионе «Остготапортен». Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Норрчепинг» — «Гетеборг».

    «Норрчепинг»

    «Норрчепинг» в прошлом сезоне не вошел даже в тройку лучших команд чемпионата, однако сейчас клуб занимает первое место с 13 очками, имея отрыв от «Мальме» в 4 пункта.

    В пяти турах команда одержала 4 победы, что является лучшим результатом. При этом у хозяев ни одного поражения на данном этапе сезона.

    В прошлом туре «бело-голубые» сыграли вничью с «Эльфсборгом» 1:1, тем самым прервав свою 4-матчевую серию побед.

    Напомним, что «Норрчепинг» выиграл у «Кальмара» 2:1. Также «товарищи» обыграли АИК 1:4, разгромили «Юргорден» 3:0 и одолели «Эстерсунд» 2:4.

    «Гетеборг»

    Прошлый сезон команда закончила на 7 месте. На данный момент в таблице она идет четвертой. У нее в активе 8 очков. В отличие от соперника, «Гетеборг» уже успел проиграть один матч.

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    На старте сезона коллектив уступил с минимальным счетом «Эльфсборгу». Правда, после этого «ангелы» обыграли «Варберг» 1:2.

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    В третьем и четвертом туре чемпионата у гостей было две результативных ничьих с «Сириусом» и «Мьельбю» (2:2). В предыдущем матче «камрады» минимально выиграли у АИКа.

    Прогноз

    «Норрчепинг» является фаворитом и на то есть причины. Команда больше всех забивает в чемпионате и еще ни разу не проигрывала — 14 голов против 5 пропущенных. Что касается коэффициентов, то здесь такие цифры: 1.66 на победу хозяев, 3.90 на ничью и 5.10 на победу гостей.

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    • В четырех последних очных играх «бело-голубые» оставались непобежденными, дав шанс «Гетеборгу» лишь в одном поединке.

    Сейчас хозяева находятся в хорошей форме, так что вполне можно поставить на их победу. Тем более «Норрчепинг» практически всегда остается непобежденным в своих стенах против этого соперника. 0

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    «Норрчепинг» — «Гетеборг». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 6 июля 2020 года. Прогноз на «Норрчепинг» — «Гетеборг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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