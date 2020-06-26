«Рига» — «Лиепая». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Латвии по футболу 26 июня 2020 года

В 3 туре латвийской Высшей лиги ФК «Рига» будет принимать «Лиепаю». Игра пройдет на стадионе «Сконто» 26 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Рига» — «Лиепая».

«Рига»

52-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу первоначально планировалось проводить с 13 марта по 7 ноября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса старт турнира отодвинули на июнь.

В феврале «Рига», которая является действующим чемпионом, провела контрольный матч с «Уралом», сыграв вничью 1:1.

В июне команда Олега Кононова начала подготовку к сезону, проведя контрольные матчи с РФШ (0:2) и «Меттой» (1:0).

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В стартовом туре национального чемпионата «Рига» на своем поле обыграла «Валмиеру» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

Во втором туре «Рига» на выезде уступила юрмальскому «Спартаку» (1:2), пропустив перед перерывом и в начале второго тайма, отквитав один мяч, но не сумев отыграться.

После 2-х туров «Рига» с 3 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице, с разницей мячей 3-2.

В прошлом сезоне «Рига» стала чемпионом, набрав 66 очков в 32 матчах (играло 9 клубов) и на 7 баллов обогнав РФШ. Разница мячей 59-21, лучший бомбардир — Роман Дебелко с 7 голами.

«Лиепая»

Бывший до 2014 году «Металлургом» клуб в прошлом сезоне занял 6 место из 9, с 39 очками после 32 матчей, при разнице мячей 41-43.

В этом сезоне чемпионата Латвии 10 команд играют друг с другом по четыре раза — всего каждый клуб проводит по 36 матчей.

В конце января и феврале «Лиепая» провела ряд контрольных матчей, потерпев четыре поражения. Латвийский клуб «всухую» уступил польскому «Шленску» (0:2) и российской «Уфе» (0:3).

Затем последовали поражения в матчах с армянским «Араратом» (1:2) и шведским «Хельсингборгом» (1:3).

Новый сезон чемпионата «Лиепая» начала с двух «сухих» побед над аутсайдерами прошлого сезона, обыграв на выезде «Даугавпилс» (2:0) и разгромив дома «Метту» (3:0).

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После двух туров чемпионата Латвии «Лиепая» с 6 очками и разницей мячей 5-0 идет на втором месте в турнирной таблице. 2 гола забил Мартиньш Кигурс.

В прошлом сезоне команды встречались 4 раза и «Лиепая» трижды проиграла (0:1, 1:2, 0:1), один раз сыграв вничью на своем поле (2:2).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Риги» — 1.35, победа «Лиепаи» — 7.0, ничья — 4.90.

«Лиепая» мощно стартовала, в то время как «Рига» провела два непохожих матча. Команда Кононова еще далека от становления.

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