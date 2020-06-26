ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лоран КосельниГнев и ревность. Во Франции сожалеют о досрочном завершении сезона «Барселона»Примера. «Атлетико» выиграл у «Леванте», «Барса» одолела «Атлетик», «Реал» победил «Мальорку» Фил Фоден и Н'Голо КантеАПЛ. «Ливерпуль» — чемпион, «МЮ» крупно обыграл «Шеффилд», «Ман Сити» проиграл «Челси»
  • 00:11
    • «Ливерпуль» стал чемпионом Англии
  • 00:26
    • «Челси» обыграл «Ман Сити» после удаления Фернандиньо
  • 21:36
    • «Ростов» сыграет против тульского «Арсенала» основным составом — СМИ
  • 00:45
    • «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ
  • 22:34
    • «Валенсия» потерпела поражение в 31-м туре Ла Лиги
  • 21:59
    • «Арсенал» на выезде одолел «Саутгемптон»
  • 21:20
    • ЦСКА предложил контракт польскому вингеру — СМИ
    Все новости спорта

    Чем закончится для «Риги» Кононова встреча с «Лиепаей»?

    «Рига» — «Лиепая». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Латвии по футболу 26 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Рига» — «Лиепая»
    Олег Кононов
    В 3 туре латвийской Высшей лиги ФК «Рига» будет принимать «Лиепаю». Игра пройдет на стадионе «Сконто» 26 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Рига» — «Лиепая».

    «Рига»

    52-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу первоначально планировалось проводить с 13 марта по 7 ноября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса старт турнира отодвинули на июнь.

    В феврале «Рига», которая является действующим чемпионом, провела контрольный матч с «Уралом», сыграв вничью 1:1.

    В июне команда Олега Кононова начала подготовку к сезону, проведя контрольные матчи с РФШ (0:2) и «Меттой» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    В стартовом туре национального чемпионата «Рига» на своем поле обыграла «Валмиеру» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

    Во втором туре «Рига» на выезде уступила юрмальскому «Спартаку» (1:2), пропустив перед перерывом и в начале второго тайма, отквитав один мяч, но не сумев отыграться.

  • Трансферный дайджест. 16-22 июня
  • Перейдет ли в «Ливерпуль» хавбек «Барселоны», покинет ли «Рому» защитник, переберется ли игрок «Тоттенхэм» в Италию и другие трансферные новости последних дней
  • 22/06/2020

    • После 2-х туров «Рига» с 3 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице, с разницей мячей 3-2.

    В прошлом сезоне «Рига» стала чемпионом, набрав 66 очков в 32 матчах (играло 9 клубов) и на 7 баллов обогнав РФШ. Разница мячей 59-21, лучший бомбардир — Роман Дебелко с 7 голами.

    «Лиепая»

    Бывший до 2014 году «Металлургом» клуб в прошлом сезоне занял 6 место из 9, с 39 очками после 32 матчей, при разнице мячей 41-43.

  • Вите надо выйти. Миф о Гончаренко развеялся после матча с «Зенитом»
  • Реакция спортивных СМИ на решение главного тренера ЦСКА покинуть свой пост
  • 23/06/2020

    • В этом сезоне чемпионата Латвии 10 команд играют друг с другом по четыре раза — всего каждый клуб проводит по 36 матчей.

    В конце января и феврале «Лиепая» провела ряд контрольных матчей, потерпев четыре поражения. Латвийский клуб «всухую» уступил польскому «Шленску» (0:2) и российской «Уфе» (0:3).

    Затем последовали поражения в матчах с армянским «Араратом» (1:2) и шведским «Хельсингборгом» (1:3).

    Новый сезон чемпионата «Лиепая» начала с двух «сухих» побед над аутсайдерами прошлого сезона, обыграв на выезде «Даугавпилс» (2:0) и разгромив дома «Метту» (3:0).

    Все прогнозы на спорт

    После двух туров чемпионата Латвии «Лиепая» с 6 очками и разницей мячей 5-0 идет на втором месте в турнирной таблице. 2 гола забил Мартиньш Кигурс.

    В прошлом сезоне команды встречались 4 раза и «Лиепая» трижды проиграла (0:1, 1:2, 0:1), один раз сыграв вничью на своем поле (2:2).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Риги» — 1.35, победа «Лиепаи» — 7.0, ничья — 4.90.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    «Лиепая» мощно стартовала, в то время как «Рига» провела два непохожих матча. Команда Кононова еще далека от становления.

    Наши прогноз и ставка на матч: обе забьют за 1.77. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.32
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.37
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Рики Пуч
  • Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»
    • 13:48 24/06/2020     Оливье Жиру принес победу «Челси»
  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
    • 00:55 22/06/2020     Мохаммед Салах
  • На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
    • Вчера в 13:30
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Рига» — «Лиепая». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Латвии по футболу 26 июня 2020 года. Прогноз на «Рига» — «Лиепая». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие