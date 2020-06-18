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    «Хольштайн» прервет свою безвыигрышную серию?

    «Хольштайн» — «Динамо» Дрезден. Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч Второй Бундеслиги 18 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Хольштайн» — «Динамо» Дрезден
    Оле Вернер
    «Хольштайн» и «Динамо» Дрезден сыграют в 32 туре Второй Бундеслиги Германии. Начало матча 18 июня в 19:30 по мск. Прогноз на «Хольштайн» — «Динамо» Дрезден.

    «Хольштайн»

    Если «Хольштайн» выиграет эту встречу, то с большой долей вероятности команде вылет грозить не будет. Сейчас хозяева имеют 39 очков и занимают 12 место. От зоны вылета их отделяют 6 пунктов.

    Хозяева не выигрывают уже четвертый тур подряд — три поражения и одна ничья. Все три поражений команда потерпела с одинаковым счетом — 1:2 с «Вееном», 1:2 с «Арминией» и 2:1 с «Бохумом».

    Также была ничья с «Гамбургом». Там было забито по три мяча на каждую команду. Последний раз «Хольштайн» побеждал 24 мая, при этом коллектив обыграл претендента на выход в Бундеслигу 1 — «Штутгарт» (3:2).

    «Динамо» Дрезден

    «Динамо» пытается набирать очки, но вот календарь после карантина не радует. В двух прошлых турах клуб играл против лидеров чемпионата — «Арминии» и «Гамбурга». В первом случае было поражение 4:0, а во втором — со счетом 0:1.

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    9 июня команда сыграла вничью с «Гройтер Фюртом» (1:1). Тремя днями ранее дрезденский коллектив одержал победу над «Вееном» с результатом 2:3.

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    Про «Динамо» Дрезден еще стоит отметить, что команда больше всех пропустила. За 31 поединок гости пропустили 54 гола.

    Прогноз

    За 1.72 дают исход «П1». На «П2» предлагают 4.40. Ничья оценивается в 4.10.

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    • Оба коллектива все еще борются за прописку. У обеих команд имеется серия без побед, но вот «Хольштайн» выиграл 5 последних матчей против «Динамо». Прошлая встреча завершилась со счетом 1:2.

    Наш прогноз — «Хольштайн» победит в 1 или 2 мяча за 2.21. 0

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