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    Удержится ли «МОЛ Види» на втором месте?

    «МОЛ Види» — «Дебрецен». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Высшей лиги Венгрии 17 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «МОЛ Види» — «Дебрецен»
    «МОЛ Види» на 11 очков отстает от лидера
    В 30 туре Высшей лиги Венгрии «МОЛ Види» примет на своем поле «Дебрецен». Команды сыграют 17 июня на стадионе «МОЛ Арена Состо». Начало встречи в 20:00 по мск. Прогноз на «МОЛ Види» — «Дебрецен».

    «МОЛ Види»

    В шести последних играх команда одержала одну победу и четырежды сыграла вничью. В полуфинале Кубка Венгрии гости встречались с «Мезьокьовешдом» — 1:1 на выезде и 2:2 дома.

    После в чемпионате коллектив расписал нулевую ничью в гостях у «Пакша». В 27 туре клуб одержал победу на своем поле в противостоянии с «Кишвардой» (2:0).

    В позапрошлом туре коллектив разошелся миром с «Гонведом» (1:1) на выезде. В предыдущем матче первенства снова была ничья — против «Уйпешта» (2:2), и теперь отстает на 11 очков от лидера «Ференцвароша».

    «Дебрецен»

    По итогам 29-ти туров чемпионата Венгрии «Дебрецен» идет на предпоследнем месте. Эта позиция — одна из двух в зоне вылета чемпионата.

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    • До спасительной 10-й строчки команду отделяют два балла. Поскольку до завершения чемпионата остается четыре тура, она еще имеет шансы на спасение.

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    Тем не менее, форма коллектива не позволяет утверждать, что у него есть хорошие шансы удержаться в элите, поскольку не знает побед уже шесть игр. Предыдущий успех имел место 7 марта против «Кишварды» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 4,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «МОЛ Види» выиграет, и обе команды забьют за 2,00. 0

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