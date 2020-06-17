«МОЛ Види» — «Дебрецен». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Высшей лиги Венгрии 17 июня 2020 года

В 30 туре Высшей лиги Венгрии «МОЛ Види» примет на своем поле «Дебрецен». Команды сыграют 17 июня на стадионе «МОЛ Арена Состо». Начало встречи в 20:00 по мск. Прогноз на «МОЛ Види» — «Дебрецен».

«МОЛ Види»

В шести последних играх команда одержала одну победу и четырежды сыграла вничью. В полуфинале Кубка Венгрии гости встречались с «Мезьокьовешдом» — 1:1 на выезде и 2:2 дома.

После в чемпионате коллектив расписал нулевую ничью в гостях у «Пакша». В 27 туре клуб одержал победу на своем поле в противостоянии с «Кишвардой» (2:0).

В позапрошлом туре коллектив разошелся миром с «Гонведом» (1:1) на выезде. В предыдущем матче первенства снова была ничья — против «Уйпешта» (2:2), и теперь отстает на 11 очков от лидера «Ференцвароша».

«Дебрецен»

По итогам 29-ти туров чемпионата Венгрии «Дебрецен» идет на предпоследнем месте. Эта позиция — одна из двух в зоне вылета чемпионата.

До спасительной 10-й строчки команду отделяют два балла. Поскольку до завершения чемпионата остается четыре тура, она еще имеет шансы на спасение.

Тем не менее, форма коллектива не позволяет утверждать, что у него есть хорошие шансы удержаться в элите, поскольку не знает побед уже шесть игр. Предыдущий успех имел место 7 марта против «Кишварды» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 4,10.

Рекомендуем ставить на то, что «МОЛ Види» выиграет, и обе команды забьют за 2,00. 0