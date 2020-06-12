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    Укрепит ли свое лидерство «Арминия»?

    «Зандхаузен» — «Арминия». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Второй Бундеслиги по футболу 12 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на «Зандхаузен» — «Арминия»
    «Арминия» одержала одну победу в пяти прошлых матчей
    Во пятницу, 12 июня, «Зандхаузен» на своем поле примет «Арминия» в рамках 31-м туре второй немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «БВТ-Штадион ам Хардтвальд», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Зандхаузен» — «Арминия».

    «Зандхаузен»

    Представители одноименного немецкого города в 30 матчах эта команда завоевала 39 очков.

    От зоны понижения плей-офф коллектив Уве Кошината отделяют 11 баллов. На девять пунктов «Зандхаузен» опережает и зону плей-офф за право остаться в лиге.

    Выйдя из карантина, эта команда на выезде потерпела поражение от «Эрцгебирге Ауэ» (1:3). В 27-м туре «Зандхаузен» расписал мировую с «Регенсбургом» (0:0).

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    После этого клуб выиграл три поединка кряду во Второй Бундеслиге — у «Веен» (1:0), «Ганновер» (3:1) и «Гройтер Фюрт» (2:1).

    «Арминия»

    Футбольный клуб из Билефельда внес в свой актив 57 очков, которые были заработаны им в 29 матчах. В турнирной таблице команда находится на первом месте, опережая вторую позицию на 5 пунктов и имея матч в запасе.

    Перед паузой в футболе «Арминия» победила в четырех матчах кряду. Все началось с домашнего разгрома во встрече с «Регенсбургом» (6:0). А затем коллектив Уве Нойхауза разделался с клубом «Гройтер Фюрт» (4:2).

    В двух следующих матчах «Арминия» обошлась малой кровью, победив «Ганновер» и «Веен» с минимальным счетом 1:0. В последнем матче до карантина этот клуб разошелся миром со «Штутгартом» (1:1).

    После паузы клуб довел серию в официальных встречах без поражений до 11 матчах. Тем не менее, в пяти предыдущих поединках он одержал только одну победу.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 3,10, тогда как успех гостей оценивается в 2,30, ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Арминия» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

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    «Зандхаузен» — «Арминия». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Второй Бундеслиги по футболу 12 июня 2020 года. Прогноз на «Зандхаузен» — «Арминия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
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