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    Вернется ли «Виктория» к победам?

    «Виктория» Пльзень — «Фастав» Злин. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чешской Первой лиги 10 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Виктория» Пльзень — «Фастав» Злин
    «Виктория» Пльзень занимает второе место
    В 29 туре чемпионата Чехии «Виктория» Пльзень будет принимать «Фастав» Злин. Игра пройдет на «Дусан Арена» 10 июня. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Виктория» Пльзень — «Фастав» Злин.

    «Виктория» Пльзень

    В ходе 28 поединков чемпионата Чехии представители Пльзени набрали 60 пунктов и заняли вторую позицию в турнирной таблице. Чтобы догнать лидеров, им необходимо отыграть разницу в 8 очков.

    В 2020-м году «Виктория» Пльзень идет без поражений. До карантина коллектив Адриана Гули в Первой лиге одолел «Слезски Опава» (3:0), «Пршибрам» (4:0) и «Яблонец» (2:1).

    Затем в начале марта «Виктория» прошла «Младу» Болеслав в Кубке страны (4:2) и с минимальным преимуществом победила «Ческе-Будеевице» (1:0).

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    По завершении паузы «Виктория» Пльзень на выезде расправилась со «Спартой» (2:1), после чего она опозорила «Младу» Болеслав (7:1). 3 июня подопечные Гули всухую переиграли «Баник Острава» (2:0).

    Победная серия прервалась ничьей с лидером «Славией» (0:0) в прошлом туре на выезде.

    «Фастав» Злин

    Коллектив из города Злин занял место в группе вылета. В турнирной таблице чемпионата он находится на 13 позиции с 27 баллами в активе.

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    • До предыдущего тура «Фастав» в семи матчах не побеждал.

    В последнем официальном матче до приостановки сезона этот коллектив в родных стенах потерпел поражение от «Богемианса 1905» (2:3). Три товарищеские встречи в мае команда Богумила Паника выиграла.

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    После возобновления первенства клуб не смог победить в трех играх при двух ничьих, но в прошлом туре им был повержен «Пршибрам».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, ничья — в 6,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Виктория» Пльзень выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0

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