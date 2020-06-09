«Пяст» — «Гурник». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 9 июня 2020 года

Во вторник, 9 июня, «Пяст» на своем поле примет «Гурник» в рамках 29-го тура чемпионата Польши. Встреча, которая пройдет в городе Гливице, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Пяст» — «Гурник».

«Пяст»

«Пяст» занимает второе место в турнирной таблице польской Экстраклассы, имея на своем счету 49 очков.

«Красно-синие» одержали 15 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели девять поражений.

После возобновления сезона подопечные Вальдемара Форналика успели обыграть «Вислу» (4:0) и «Корону» (2:1).

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Из Кубка Польши «Пяст» вылетел на стадии четвертьфинала, уступив в марте «Лехии» (1:2).

«Гурник»

«Гурник» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Польши с 37 баллами.

На счету «трехцветных» девять побед, десять ничьих и девять поражений в этом сезоне.

Выйдя из карантина, команда Марцина Броша одолела «Лодзь» (1:0), а также разошлась миром с «Лехией» (2:2).

После травмы у «Гурника» восстанавливается полузащитник Лукаш Вольштынский.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Пяста» — 1.87, победа «Гурника» — 3.90, ничья — 3.50.

«Красно-синие» существенно отстают от лидирующей «Легии», но опускать руки пока не собираются, что показали два недавних поединка, в которых они забили шесть голов.

«Трехцветные» забили в два раза меньше, но тоже пока идут без поражений, если брать во внимание майские и июньские встречи.

«Гурник» достойной сыграл с довольно крепкой «Лехией», поэтому мы ожидаем, что «горняки» дадут бой и в Гливицах. Наши прогноз и ставка — «тотал больше 2,5» за 1.85.

Также можно присмотреться к ставке «гости не проиграют», которая принимается с коэффициентом 1.93. 0