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    «МОЛ Види» снова сможет победить?

    «Гонвед» — «МОЛ Види». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Высшей лиги 9 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гонвед» — «МОЛ Види»
    Адриан Рус
    В 28 туре Высшей лиги Венгрии «Гонвед» примет на своем поле «МОЛ Види». Команды сыграют 9 июня на стадионе «Хидегкути Нандор». Начало встречи в 22:05 по мск. Прогноз на «Гонвед» — «МОЛ Види».

    «Гонвед»

    «Гонвед» идет на 6 позиции с 37 очками. Команда довольно далеко от зоны еврокубков. Она отстает на 8 пунктов от третьей строчки.

    Хозяева начали после карантина с беспроигрышной серии. За 5-матчевый отрезок клуб выиграл Кубок страны и в целом одержал три победы.

    В полуфинале Кубка Венгрии «Гонвед» сначала сыграл вничью с «МТК Будапешт», а затем у себя дома выиграл благодаря серии пенальти.

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    После была победа над «Дебреценом» (3:1) в чемпионате. В финале Кубка клуб обыграл «Мезьокьовешд» со счетом 2:1. 6 июня команда програла 1:0 «Уйпешту» на выезде.

    «МОЛ Види»

    В четырех последних играх команда одержала одну победу и трижды сыграла вничью. В полуфинале Кубка Венгрии гости встречались с «Мезьокьовешдом» — 1:1 на выезде и 2:2 дома.

    После в чемпионате коллектив расписал нулевую ничью в гостях у «Пакша». В 27 туре клуб одержал победу на своем поле в противостоянии с «Кишвардой» (2:0).

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  • 01/06/2020

    • В чемпионате «МОЛ Види» имеет 6-матчевую беспроигрышную серию. В турнирной таблице команда вторая. Она имеет 54 очка, отставая от лидера на 6 пунктов.

    Прогноз и ставки

    В конце января команды сыграли в нулевую ничью. До этого «МОЛ Види» одержал 7 побед подряд, а беспроигрышная серия в этом противостоянии составляет 9 поединков.

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    «МОЛ Види» является фаворитом поединка. Котировки на игру следующие: 3.35 на хозяев и 1.94 на гостей.

    Учитывая статистику «МОЛ Види» в последних очных противостояниях, хотели бы предложить ставку с победой второй команды. 0

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    «Гонвед» — «МОЛ Види». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Высшей лиги 9 июня 2020 года. Прогноз на «Гонвед» — «МОЛ Види». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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