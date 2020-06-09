«Гонвед» — «МОЛ Види». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Высшей лиги 9 июня 2020 года

«Гонвед»
«Гонвед» идет на 6 позиции с 37 очками. Команда довольно далеко от зоны еврокубков. Она отстает на 8 пунктов от третьей строчки.
Хозяева начали после карантина с беспроигрышной серии. За 5-матчевый отрезок клуб выиграл Кубок страны и в целом одержал три победы.
В полуфинале Кубка Венгрии «Гонвед» сначала сыграл вничью с «МТК Будапешт», а затем у себя дома выиграл благодаря серии пенальти.
После была победа над «Дебреценом» (3:1) в чемпионате. В финале Кубка клуб обыграл «Мезьокьовешд» со счетом 2:1. 6 июня команда програла 1:0 «Уйпешту» на выезде.
«МОЛ Види»
В четырех последних играх команда одержала одну победу и трижды сыграла вничью. В полуфинале Кубка Венгрии гости встречались с «Мезьокьовешдом» — 1:1 на выезде и 2:2 дома.
После в чемпионате коллектив расписал нулевую ничью в гостях у «Пакша». В 27 туре клуб одержал победу на своем поле в противостоянии с «Кишвардой» (2:0).
В чемпионате «МОЛ Види» имеет 6-матчевую беспроигрышную серию. В турнирной таблице команда вторая. Она имеет 54 очка, отставая от лидера на 6 пунктов.
Прогноз и ставки
В конце января команды сыграли в нулевую ничью. До этого «МОЛ Види» одержал 7 побед подряд, а беспроигрышная серия в этом противостоянии составляет 9 поединков.
«МОЛ Види» является фаворитом поединка. Котировки на игру следующие: 3.35 на хозяев и 1.94 на гостей.
Учитывая статистику «МОЛ Види» в последних очных противостояниях, хотели бы предложить ставку с победой второй команды. 0