«Норшелланн» — «Мидтьюланд». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Дании по футболу 7 июня 2020 года

В воскресенье, 7 июня, в 26-м туре чемпионата Дании по футболу «Норшелланн» на своей арене сыграет с «Мидтьюландом». Начало встречи — в 18:00 по мск. Прогноз на «Норшелланн» — «Мидтьюланд».

«Норшелланн»

«Норшелланн» по итогам 25 туров занимает пятую позицию. Команда набрала 41 очко и отстает от нынешнего соперника на 21 балл.

В этом год коллектив не знает поражений в официальных матчах. Единственные неудачи он потерпел в двух товарищеских встречах — против АГФ (4:5) и московского ЦСКА (0:2).

В целом, клуб не проигрывает уже шесть поединков кряду при двух ничьих. Соперниками, которые отобрали у него очки — «Кальмар» (1:1) и «Брондбю» (2:2).

«Мидтьюланд»

«Митьюлланд» после 25 туров возглавляет турнирную таблицу датской Суперлиги, имея на своем счету 62 балла и опережает второю позицию на девять пунктов.

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До предыдущего тура у клуба из города Хернинг на данный момент 7-матчевая победная серия с учетом всех турниров, в которой коллектив даже не пропускал.

Перед уходом на отдых «волки» в родных стенах разгромили «Сендерийске» (3:0) и на выезде «Раннерс» (2:0), а после паузы обыграли «Ольборг» (3:0) в товарняке.

Тем не менее, в первом матче чемпионата после карантина они проиграли «Хорсенсу» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,20, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Мидтьюланд» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0