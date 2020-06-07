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    Прервет ли «Мидтьюланд» беспроигрышную серию «Норшелланна»?

    «Норшелланн» — «Мидтьюланд». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Дании по футболу 7 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Норшелланн» — «Мидтьюланд»
    «Мидтьюланд» лидирует в таблице
    В воскресенье, 7 июня, в 26-м туре чемпионата Дании по футболу «Норшелланн» на своей арене сыграет с «Мидтьюландом». Начало встречи — в 18:00 по мск. Прогноз на «Норшелланн» — «Мидтьюланд».

    «Норшелланн»

    «Норшелланн» по итогам 25 туров занимает пятую позицию. Команда набрала 41 очко и отстает от нынешнего соперника на 21 балл.

    В этом год коллектив не знает поражений в официальных матчах. Единственные неудачи он потерпел в двух товарищеских встречах — против АГФ (4:5) и московского ЦСКА (0:2).

    В целом, клуб не проигрывает уже шесть поединков кряду при двух ничьих. Соперниками, которые отобрали у него очки — «Кальмар» (1:1) и «Брондбю» (2:2).

    «Мидтьюланд»

    «Митьюлланд» после 25 туров возглавляет турнирную таблицу датской Суперлиги, имея на своем счету 62 балла и опережает второю позицию на девять пунктов.

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    До предыдущего тура у клуба из города Хернинг на данный момент 7-матчевая победная серия с учетом всех турниров, в которой коллектив даже не пропускал.

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    Перед уходом на отдых «волки» в родных стенах разгромили «Сендерийске» (3:0) и на выезде «Раннерс» (2:0), а после паузы обыграли «Ольборг» (3:0) в товарняке.

    Тем не менее, в первом матче чемпионата после карантина они проиграли «Хорсенсу» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,20, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Мидтьюланд» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0

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