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    Сократит ли «Копенгаген» отставание от лидера?

    «Копенгаген» — «Рандерс». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Дании по футболу 7 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Рандерс»
    «Копенгаген» идет на второй позиции
    В воскресенье, 7 июня, в 26-м туре чемпионата Дании по футболу «Копенгаген» на своей арене сыграет с «Рандерсом». Начало встречи — в 18:00 по мск. Прогноз на «Копенгаген» — «Рандерс».

    «Копенгаген»

    «Копенгаген» разместился на второй позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 53 очка, но от лидера чемпионата отстает аж на девять пунктов.

    «Львы» перед уходом на перерыв проиграли три встречи подряд.

    Сперва их из Кубка страны выбил «Ольборг» (0:2), потом в чемпионате было домашнее фиаско от «Хорсенса» (0:1), а в своей последней игре они в гостях уступили «Истамбулу ББ» (0:1) в 1/8 ЛЕ.

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    При подготовке к рестарту сезона, «бело-синие» сыграли вничью с «Оденсе» (2:2), а также положили на лопатки «Сендерийске» — 3:1.

    В первом после карантина туре клуб победил «Люнгбю» (4:1).

    «Рандерс»

    «Рандерс» по итогам 25 туров занимает седьмую позицию. Команда набрала 35 очков и отстает от нынешнего соперника на 18 баллов.

    В девяти предыдущих официальных матчах во всех турнирах коллектив одержал только одну победу. В товарищеских встречах был еще один выигрыш — «Вендиссел» (2:1).

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    В этих девяти поединках при этом команда потерпела четыре поражения. Еще в трех матчах было зафиксировано три ничьи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 4,80.

    Рекомендуем поставить на то, что «Копенгаген» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0

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