«Хорсенс» — «Брондбю». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Дании по футболу 7 июня 2020 года

В воскресенье, 7 июня, в 26-м туре чемпионата Дании по футболу «Хорсенс» на своей арене сыграет с «Брондбю». Начало игры запланировано на 18:00 по мск. Прогноз на «Хорсенс» — «Брондбю».

«Хорсенс»

«Хорсенс» с 31 баллом находится на девятой позиции в турнирной таблице. Шансов попасть в первую шестерку у команды нет даже теоретических.

«Желтые» превосходно провели свои последние три встречи. Еще в марте они в Кубке страны по пенальти прошли «Силькеборг» и в чемпионате одолели «Копенгаген» (1:0) в гостях.

Первая игра после карантинной паузы также принесла коллективу викторию На этот раз они на выезде одолели лидера первенства — «Митьюлланд» со счетом 1:0, забив единственный гол по истечении получаса игры.

12 домашний матчей текущей датской Суперлиги принесли «Хорсенсу» пять победных результатов, один мировой исход и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 12:21.

«Брондбю»

«Брондбю» с 42 набранными баллами находится на четвертой позиции в турнирной таблице, забронировав уже себе место в чемпионском плей-офф.

«Желто-синие» после рестарта первенства успели провести один поединок, в котором на своей территории минимально переиграли «Сендерийске» со счетом 1:0.

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Перед этим они сыграли два товарищеских матча, где обменялись домашними викториями с «Люнгбю» — 2:1 и 0:2.

В 12 гостевых встречах текущего датского первенства «Брондбю» добыл всего лишь четыре виктории, дважды сыграл вничью и шесть матчей проиграл, разница мячей — 18:17.

Игра первого круга принесла «Хорсенсу» выездную победу над «Брондбю» (2:1), в прошлом сезоне оппоненты обменялись гостевыми выигрышами — 1:3 и 2:1.

Прогноз на «Хорсенс» — «Брондбю»

Как правило, поединки между этими коллективами проходят с обоюдно забитыми голами. Прогнозируем, что и эта игра не станет исключением. 0