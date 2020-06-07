«Хорсенс» — «Брондбю». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Дании по футболу 7 июня 2020 года

«Хорсенс»
«Хорсенс» с 31 баллом находится на девятой позиции в турнирной таблице. Шансов попасть в первую шестерку у команды нет даже теоретических.
«Желтые» превосходно провели свои последние три встречи. Еще в марте они в Кубке страны по пенальти прошли «Силькеборг» и в чемпионате одолели «Копенгаген» (1:0) в гостях.
Первая игра после карантинной паузы также принесла коллективу викторию На этот раз они на выезде одолели лидера первенства — «Митьюлланд» со счетом 1:0, забив единственный гол по истечении получаса игры.
12 домашний матчей текущей датской Суперлиги принесли «Хорсенсу» пять победных результатов, один мировой исход и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 12:21.
«Брондбю»
«Брондбю» с 42 набранными баллами находится на четвертой позиции в турнирной таблице, забронировав уже себе место в чемпионском плей-офф.
«Желто-синие» после рестарта первенства успели провести один поединок, в котором на своей территории минимально переиграли «Сендерийске» со счетом 1:0.
Перед этим они сыграли два товарищеских матча, где обменялись домашними викториями с «Люнгбю» — 2:1 и 0:2.
В 12 гостевых встречах текущего датского первенства «Брондбю» добыл всего лишь четыре виктории, дважды сыграл вничью и шесть матчей проиграл, разница мячей — 18:17.
Игра первого круга принесла «Хорсенсу» выездную победу над «Брондбю» (2:1), в прошлом сезоне оппоненты обменялись гостевыми выигрышами — 1:3 и 2:1.
Прогноз на «Хорсенс» — «Брондбю»
Как правило, поединки между этими коллективами проходят с обоюдно забитыми голами. Прогнозируем, что и эта игра не станет исключением. 0