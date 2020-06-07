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    «Хорсенс» и «Брондбю» обменяются уколами?

    «Хорсенс» — «Брондбю». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Дании по футболу 7 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Хорсенс» — «Брондбю»
    Игрок «Брондбю»
    В воскресенье, 7 июня, в 26-м туре чемпионата Дании по футболу «Хорсенс» на своей арене сыграет с «Брондбю». Начало игры запланировано на 18:00 по мск. Прогноз на «Хорсенс» — «Брондбю».
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    Футбол. Дания. Суперлига 07 Июня 2020 года
    Хорсенс
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    •  Хорсенс 18:00 Брондбю Брондбю
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    «Хорсенс»

    «Хорсенс» с 31 баллом находится на девятой позиции в турнирной таблице. Шансов попасть в первую шестерку у команды нет даже теоретических.

    «Желтые» превосходно провели свои последние три встречи. Еще в марте они в Кубке страны по пенальти прошли «Силькеборг» и в чемпионате одолели «Копенгаген» (1:0) в гостях.

    Первая игра после карантинной паузы также принесла коллективу викторию На этот раз они на выезде одолели лидера первенства — «Митьюлланд» со счетом 1:0, забив единственный гол по истечении получаса игры.

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  • 04/06/2020

    • 12 домашний матчей текущей датской Суперлиги принесли «Хорсенсу» пять победных результатов, один мировой исход и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 12:21.

    «Брондбю»

    «Брондбю» с 42 набранными баллами находится на четвертой позиции в турнирной таблице, забронировав уже себе место в чемпионском плей-офф.

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    «Желто-синие» после рестарта первенства успели провести один поединок, в котором на своей территории минимально переиграли «Сендерийске» со счетом 1:0.

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    Перед этим они сыграли два товарищеских матча, где обменялись домашними викториями с «Люнгбю» — 2:1 и 0:2.

    В 12 гостевых встречах текущего датского первенства «Брондбю» добыл всего лишь четыре виктории, дважды сыграл вничью и шесть матчей проиграл, разница мячей — 18:17.

    Игра первого круга принесла «Хорсенсу» выездную победу над «Брондбю» (2:1), в прошлом сезоне оппоненты обменялись гостевыми выигрышами — 1:3 и 2:1.

    Прогноз на «Хорсенс» — «Брондбю»

    Как правило, поединки между этими коллективами проходят с обоюдно забитыми голами. Прогнозируем, что и эта игра не станет исключением. 0

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