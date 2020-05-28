«Шагадам» — «Ахал». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Высшей лиги Туркменистана 28 мая 2020 года

В 11 туре чемпионата Туркменистана «Шагадам» будет принимать «Ахал». Игра пройдет на стадионе «Шагадам» 28 мая. Начало встречи — в 15:15 мск. Прогноз на «Шагадам» — «Ахал».

«Шагадам»

Команда, представляющая город Туркменбашы, после девяти туров чемпионата замыкает пятерку сильнейших, имея в своей копилке 15 очков.

Последний раз подопечные Аманмурада Мередова проигрывали 20 апреля именно их грядущему сопернику «Ахалу» (0:2).

После этого «Приморцы» переиграли всухую клуб «Мерв» (1:0), а также минимально победили два других коллектива — «Копетдаг Ашхабад» (1:0) и «Энергетик» (1:0).

13 мая «Шагадам» расписал мировую с «Ашхабадом» (1:1), а в последнем туре чемпионата команда Мередова крупно одолела «Небитчи» (3:0).

«Ахал»

Команда, которая базируется в городе Аннау, на данном этапе чемпионата занимает второе место в таблице, уступая лидерам лишь по дополнительным показателям.

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Однако в недавних пяти встречах «Ахал» потерпел три поражения. Все началось 30 апреля, когда коллектив Ровшена Мередова влетел клубу «Алтын Асыр» (1:2).

В первых двух майских поединках «Ахал» одержал верх над «Энергетиком» (2:0) и «Небитчи» (2:1).

Серия неудач возобновилась 19 мая. В тот день подопечные Мередова оказались слабее «Алтын Асыр» (1:2), после чего они уступили «Мерву» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Шагадама» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.34, на ничью — 3.18, а на победу «Ахала» — 2.22

Наш прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Ахала» больше 1 с коэффициентом 1.67. 0