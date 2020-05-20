«Таллинна Калев» — «Нарва». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 20 мая 2020 года

В среду, 18 мая, «Таллинна Калев» на своем поле сыграет с «Нарвой» во втором туре чемпионата Эстонии по футболу. Поединок начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Таллинна Калев» — «Нарва».

«Таллинна Калев»

«Таллинна Калев» прошлый чемпионат завершил на восьмом месте среди десяти участников, опередив всего на один пункт зону переходных матчей.

В 36 поединках столичный коллектив добыл всего шесть победных результатов, столько же игр свел вничью и 24 встречи проиграл, забил 29 мячей, пропустил — 89 голов, что стало вторым худшим результатом лиги.

Перед стартом чемпионата «трехцветные» провели шесть спаррингов, выиграв только одну игру при двух ничьих и трех поражения.

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Также команда из столицы Эстонии провела два официальных матча. Сперва в игре чемпионата она была дома разгромлена «Пайде» (1:8), а затем крупно обыграла в Кубке страны коллектив из низшего дивизиона — 6:0.

«Нарва»

«Нарва» по итогам прошлогоднего первенства финишировала на шестой строке, сильно отстав от топ-4, но значительно оторвалась от опасных позиций.

«Красно-синие» в 36 матчах минувшего первенства победили в 13 из них, девять встреч завершили мировыми исходами и 14 игр проиграли, разница забитых-пропущенных — 57:49.

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Подготовку к этому сезону коллектив провел не особо хорошо, выиграв только одну встречу из восьми. Официальную часть он начал с поражения в Суперкубке страны (как обладатель Кубка) от чемпиона «Флоры» — 1:2.

Затем в поединке чемпионата «Нарва» в родных стенах потерпела фиаско от «Калью» (0:1), а потом в кубковом розыгрыше взяла реванш у своего недавнего обидчика — 2:1.

В прошлом чемпионате «Нарва» выиграла у «Калева» три игры (4:0, 3:0 и 2:0) при одном ничейном результате (2:2). В межсезонье коллективы провели товарняк, где расписали мировую — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нарвы» — 1.18, победа «Калева» — 11.00, ничья — 7.00.

Прогнозируем, что «Нарва» даже в гостях сможет обыграть «Калев». Скорее всего, гости это сделают с разницей в несколько мячей. Наши прогноз и ставка: победа «Нарвы» с форой (-1,5) за 1.61. 0