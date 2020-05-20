«Флора» — «Таммека». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 20 мая 2020 года

Во втором туре чемпионата Эстонии по футболу «Флора» на стадионе «А. Ле Кок Арена» 20 мая сыграет с «Таммекой». Начало — в 19:30 по мск. Прогноз на «Флора» — «Таммека».

«Флора»

«Флора» стала победителем прошлого чемпионата Эстонии, опередив ближайшего преследователя на 12 очков. Отметим, что этот титул стал третьим за последние пять сезонов.

За 36 матчей прошедшего первенства «зелено-белые» добыли 29 победных результатов, три поединка завершили мировыми исходами и четыре встречи проиграли, разница мячей — 110:21.

При подготовке к этому первенству действующий чемпион провел 11 матчей, одержав в них четыре победы, пять раз сыграв вничью и дважды проиграв.

Все три официальные матча в 2020 году «Флора» выиграла. Сперва в Суперкубке она переиграла «Нарву» (2:0), затем в чемпионате одолела дома «Легион» (3:1), а потом в Кубке страны разобралась в гостях со своим предстоящим противником — 3:0.

«Таммека»

«Таммека» в минувшем сезоне финишировала на пятом месте, отстав на 25 очков от топ-4, опередив всего лишь на один пункт шестую позицию.

Клуб из города Тарту в 36 поединках прошлого чемпионата одержал 14 викторий, семь матчей свел вничью и 15 раз уходил с поля поверженным, разница забитых-пропущенных — 57:62.

Подготовку к этому сезону «сине-белые» провели не особо удачно. В пяти встречах они уступили в трех из них, раз выиграли и однажды сыграли вничью.

В текущем первенстве «Таммека» стартовала с домашней победы над «Вильянди» со счетом 2:1, а потом в Кубке Эстонии были биты в родных стенах предстоящим оппонентом — 0:3.

В чемпионате-2019 «Флора» трижды переиграла «Таммеку» (6:1, 4:1 и 2:0) при одном поражении (0:1).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Флоры» предлагают — 1.17.

На викторию «Таммеки» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.70.

Действующий чемпион в родных стенах не должен испытать проблем с середняком лиги, обыграв его с разницей в несколько мячей. Наши прогноз и ставка: победа «Флоры» с форой (-1.5). 0