«Пайде» — «Тулевик». Прогноз и ставки на матч 2 тура чемпионата Эстонии 19 мая 2020 года

Во вторник, 19 мая, состоится поединок второго тура элитного дивизиона чемпионата Эстонии. Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на «Пайде» — «Тулевик».

«Пайде»

Эстонская лига приняла решение с 18 мая возобновить сезон, так как пандемия коронавируса в стране пошла на спад. Тем не менее, игры будут проходить без болельщиков. Стоит отметить, что по факту это старт розыгрыша, ведь до коронавируса клубы успели провести всего один тур еще в начале марта.

«Пайде» в прошлом сезоне входил в группу из трех команд, которые следовали за абсолютным фаворитом и будущим чемпионом «Флорой», борясь за серебро и бронзу. Тем не менее, коллектив не смог зацепиться за топ-3 и стал четвертым, отстав от «Нымме Калью» на три пункта.

В 36 матчах было одержано 23 победы при 5 ничьих и 8 поражениях.

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В марте «Пайде» ярко открыл новый сезон, играя на выезде с ФК «Калев». Команда одержала разгромную и унизительную для соперника победу со счетом 8:1. Хет-трик оформил Йосеф Салисте.

Перед возобновлением турнира команда лишь тренировалась, из-за чего могла подрастерять свою форму.

«Тулевик» Вильянди

«Тулевик» в прошлом сезоне решал совсем другие задачи и в целом никогда не забывал про риск вылететь. Команда завершила чемпионат на седьмой строчке, набрав 28 очков и оторвавшись от зоны вылета всего на пять пунктов.

Команда из Вильянди одержала 6 побед при 6 ничьих и аж 24 поражениях. В последнем туре прошлого сезона коллектив был разгромлен в гостях у «Калева» — 0:3.

Новый сезон «Тулевик» начал также неудачно, уступив в гостях «Таммеке» — 1:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев — 1.05 против 19.0. Ничья оценена коэффициентом 9.30.

Даже на фоне паузы расстановка сил никуда не делась. «Пайде» по меркам чемпионата Эстонии — команда куда более высокого класса, чем гости. Последние три очных матча хозяева выиграли с общим счетом 12:1. Ожидаем разгрома и теперь. Предлагаем поставить на победу «Пайде» с форой -2,5 гола за 1.70. 0